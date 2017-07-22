Darbe Komisyonu Başkanı Petek'ten CHP'ye: Tam bir ihanet!

15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, CHP'nin Darbe Komisyonu raporuna yazdığı cevaba tepki gösterdi. Burdur'da gazetecilere açıklama yapan Petek, 12 Haziran 2017 tarihinde Darbe Komisyonu raporunun TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı. Komisyon raporu konusunda ana muhalefet partisinin kamuoyuna yanlış bilgi sunduğunu ve olayları çarpıttığını savunan Petek, "12 Haziran'da biz raporumuzu TBMM Başkanlığı'na sunduk. Ancak ondan önce 26 Mayıs tarihinde taslak raporu bütün üyelerimize sunduk. Verdiğimiz süre içinde CHP katkıda bulunmak yerine bir muhalefet şerhi yazdı, bu da haklarıdır, yazabilir ama muhalefet şerhinde maalesef şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi, şehit yakınlarımızı rahatsız edecek ve bütün milletimizi hakikaten sükutu hayale uğratacak şekilde 15 Temmuz darbe girişimini tıpkı Fethullahçı Terör Örgütü gibi 'kontrollü darbe' şeklinde değerlendirdiler, bu bizi üzdü" dedi.

"RAPORUMUZUN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

CHP'nin muhalefet şerhinde 'öngörülen, önlenmeyen, sonuçlarından yararlanılan kontrollü darbe' demek suretiyle tarihi bir hatanın, bir ihanetin içine girdiğini vurgulayan Petek, şunları söyledi:

"Gelen cevaplar, ayrıca Genelkurmay Başkanımız'dan sonradan gelen cevabı dikkate alarak, bazı üyelerimizin katkı ve eleştirilerini de dikkate alarak raporumuza son şeklini verdik. Bu bağlamda siyasi değerlendirme bölümüne de ilavelerimiz oldu. Bunlar Anayasaya ve TBMM iç tüzüğüne tamamen uygun olmasına rağmen bu defa 'korsan rapor' veya 'rapora korsan ilaveler' şeklinde yine kamuoyunu yanıltacak, çarpıtmalarla açıklamalar yaptılar. Bunları asla kabul etmiyoruz. Raporumuz tamamen anayasaya, iç tüzüğe uygun, cumhuriyet tarihimizde böyle bir darbe girişimini araştırıp, objektif, gerçekçi, delil ve belgeye dayanarak hazırlanmış tarihi bir rapordur. Komisyon olarak raporumuzun sonuna kadar arkasındayız. TBMM milletimizin kalbi, siyasetin oluştuğu, millet iradesinin oluştuğu TBMM'yi bombalayan bu hain Fethullahçı Terör Örgütü'ne hem 'karşıyım' diyeceksiniz, hem de kalkıp onların söylemleriyle bu darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyeceksiniz. Bu tam bir çelişkidir, tam bir ihanettir, bunu kabul etmiyoruz ve bunu meclisimiz adına tarihe not düşen raporumuzda yer vermezsek görevimizi eksik yapmış oluruz, yapmamış oluruz. Bu nedenle bunu ifade ettik."

"ŞİMDİ DÖNMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ana muhalefet partisinin komisyondaki temsilcilerinin tutanaklarda mevcut olan değerlendirmelerinde "15 Temmuz darbe girişimine 'senaryo' diyenler var, bunun 'kontrollü darbe' olduğunu söyleyenler var, biz bunlara katılmıyoruz, kabul etmiyoruz" dediklerine dikkati çeken Petek, şöyle devam etti:

"Ama aradan geçen birkaç ay sonra ne değişti de, ne oldu, nereden talimat geldi, kimler yönlendirdi bilmiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını, oy veren vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum, ama Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ekibi bu darbe girişimine, bu hain darbe girişimine 'kontrollü darbe' demeye başladı. Sonradan yaptıkları hatayı anladılar, şimdi dönmeye çalışıyorlar ama viraj almak galiba zor oluyor. Halbuki bu kolay, aziz milletimizden özür dilerler, 'hata ettik' derler ve doğruları söylerler. Bunu yapmadıkları takdirde biz TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu olarak gerçekleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Öyle komisyon üyelerine uzaktan iftira atarak, çamur atarak da bir yere varamazlar. Biz hakkımızda iftira atan ve istinatta bulunanlara da hukuk diliyle iddialarını ispata davet ediyoruz, iddiasını ispat edemeyen 'müfteridir' diyoruz, 'alçaktır' diyoruz, 'şerefsizdir' diyoruz."