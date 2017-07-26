İftirasını Başsavcılık yalanladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na yalanlama geldi. Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'nun "Cumhuriyet gazetesi iddianamesini hazırlayan savcı da FETÖ
'den yargılanan bir savcı" şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında düzenlenen bir siyasi partinin grup toplantısında, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde FETÖ / PKK / DHKP-C terör örgütlerine yardım suçundan yargılanması devam eden bir kısım Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri hakkındaki iddianamenin FETÖ üyeliğinden yargılanmakta olan bir cumhuriyet savcısı tarafından düzenlendiğine yönelik beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından düzenlenmiş olup, adı geçenler hakkında ne cumhuriyet başsavcılığımızca ne de HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yürütülmekte olan hiçbir soruşturma ve inceleme bulunmamaktadır" denildi. Dün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmada ise Murat Sabuncu savunma yaptı.
SORUMLU CAN DÜNDAR
Sabuncu, kendisinin Can Dündar
'dan sonra 1 Eylül 2016'da gazetenin genel yayın yönetmenliğine atandığını vurgulayarak "İddianamede yer alan hemen hemen tüm manşetler benim hukuki sorumluluğumdan önceki manşetler" dedi.