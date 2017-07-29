Karaca FETÖ yöneticisi emniyet müdürleri üye

FETÖ
'nün Tahşiyecilere kumpas davasında esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı örgüt, iftira ve sahtecilik suçlarından eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca
'nın 40 yıla kadar, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder
, Yurt Atayün
ve Ömer Köse
'nin 33 yıla kadar, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer
ve Erol Demirhan
'ın ise 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi.
İLK DAVAYDI
14. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen dava, 2 Ekim 2015'te İstanbul'da FETÖ'ye açılan ilk davaydı. İki hafta boyunca savunma yapan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ifadesi dünkü duruşmada tamamlandı. Davada firariler dışında tüm sanıkların savunmalarının tamamlanması üzerine cumhuriyet savcısı Mehmet Yeşilkaya, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşmada 65 sayfalık mütalaanın sonuç kısmını okuyan savcı Yeşilkaya, firari FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen
ile eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu
'nun savunması alınamadığı için dosyalarının ayrılmasını istedi.
KARACA'YA 40 YIL
Mütalaada, tutuklu sanık Hidayet Karaca hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "Sahtecilik" ve "İftira" suçlarından 21 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin "Terör örgütü üyeliğinden", "İftira" ve "Sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı 13.5 yıldan 33 yıla kadar, diğer eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın ise aynı suçlardan ayrı ayrı 9 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörüldü. Aralarında eski emniyet müdürü Bayram Özbek, Mustafa Kılıçaslan, Ertan Erçıktı
, Yasin Koyuncu
ve Kazım Aksoy
'un da bulunduğu 25 sanık hakkında da benzer suçlardan ayrı ayrı 7.5 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası istendi.
?BYLOCK DÖKÜMLERİ
Davada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan mahkemeye gelen yazıda, bazı sanıkların indirdikleri FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock
'u kullanma sıklıklarına yer verildi. Bazı sanıkların 4, bazılarının 3 ve 2 GSM hattına ByLock'u indirdiklerine vurgu yapılan yazıda, sanıklardan Yasin Koyuncu'nun 208 bin 456, Kazım Aksoy'un 154 bin 608, Tufan Ergüder'in 12 bin 921, Yurt Atayün'ün 39 bin 504, Tolga Güzeltaş'ın 116 bin 835 kez ByLock IP'sine bağlandıkları belirtildi