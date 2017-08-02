Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çiçeklerini alıp 'ye desteğe koştular!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 15:12 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 15:18
Çiçeklerini alıp HDP'ye desteğe koştular!

'nin 'deki sözde "Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne İstanbul İl Başkanlığı destek ziyaretinde bulundu.

Yoğurtçu Parkı'na Istanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP Istanbul Milletvekili 'nun da içinde bulunduğu partililer saat 12.15'te geldi.

'ADALET TALEBİNİ BÜYÜTMELİYİZ'

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat Yoğurtçu Parkı'ndaki polisin güvenlik önlemlerine dikkat çekerek, "Ülkenin adalete ve özgürlüğe ne kadar ihtiyaç duyduğunu buraya gelirken bir kez daha gördük. Adalet talebi bütün yurttaşlarımızın ortak talebi haline gelmiştir. Bu zemin bizim ortak paydamızdır" dedi.

Canpolat, adalet ile ilgili eylem ve etkinliklerin herkesin ortak eylemi olması gerektiğini belirterek, "Bizler bu dayanışmayı büyütmek için çaba içerisinde olacağız. Ülkemizin geçtiği süreçte bu sorunun kan ve gözyaşı ile çözülemeyeceğini, barış demokrasi ve dayanışma için bir çözüm sürecine girmemiz gerektiğinin kanısındayız. Bugün biz arkadaşlarımızın yürüttüğü adalet ve vicdan nöbetinde dayanışmak için buradayız. Bu eylemi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiçeklerini alıp HDP'ye desteğe koştular!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz