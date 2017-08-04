Terör örgütünün haberleşme ağı çökertildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt mensuplarının şifreli mesajlaşma programı "Telegram"ı kullandıkları, program üzerinden saldırı talimatı verildiği bildirildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Başsavcılık, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki yapılanmasına yönelik 13 tutuklu 17 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşu, ideolojisi, yapılanması ve amacı hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı iddianamede, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Terörün, cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa'da belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi ya da kişilerce girişilecek her türlü suçu içeren eylemler olduğu bildirilen iddianamede, bu amaç için terör örgütü kuran, yöneten ve üye olanların, Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesi hükümlerince cezalandırılacağı kaydedildi.

BAĞDADİ TELEGRAM ÜZERİNDEN TALİMAT VERMİŞ!

Şüphelilerin cep telefonları, sosyal medya hesaplarında örgüt propagandasını içeren materyaller ile kriptolu saldırı talimatlarının bulunduğuna yer verilen iddianamede, "Telegram" isimli şifreli haberleşme programlarında da "Halife Şeyh Ebi Bekr El-Bağdadi: Tüm Suudi rejimi resmi ve kraliyet mensuplarına saldırın, kargaşa ve tüm öldürme çeşitlerini Türkiye'ye taşıyın", "Müslümanların halifesinin çağrısına cevap gecikmedi, Allah'ın izniyle Türkiye güvenliği rüyasında görür artık", "Artık, bugün Türkiye, eylemlerinizin çerçevesinde ve cihadınızın kapsamına girmiştir. Allah'tan yardım dileyin ve oraya saldırın! Güvenliğini korkuya, rahatlığını dehşete çevirin! Sonra orayı ateşli mücadelenizin mıntıkalarına katın." yazılı mesajlar tespit edildi.

KRİPTOLU EYLEM TALİMATLARI VE KROKİLER…

İddianamede şüphelilerin bilgisayar ve telefonlarında kriptolu eylem talimatları ile krokilerin de çıktığı bildirilerek, cep telefonlarında bulunan fotoğrafların büyük kısmının "Telegram" adlı programla gönderildiği ve çoğunluğunun içeriğinin terör örgütü DEAŞ ile ilgili eylemleri kapsadığı aktarıldı.

CANLI BOMBA EYLEMİ İÇİN KURA ÇEKMİŞLER

Cep telefonlarında örgütün saldırılarıyla ilgili videoların da ele geçirildiği vurgulanan iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Video izlendiğinde DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen şahısların 'istişhad' (intihar eylemi-canlı bomba) eylemi yapmak için kendi aralarında kura çektiği ve kurayı kazananın sevinç gösterisiyle birlikte zırhla kaplanmış bir araca binerek uzaklaştığı, akabinde canlı bomba eylemini gerçekleştirdiğine dair videonun olduğu görülmüş ve tutanak altına alınmıştır."

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