LYS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, sosyal medyadan tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler için 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla LYS tercih sonuçlarının 8 Ağustos'ta açıklanacağını duyurmuştu. Öğrenciler ve velilerin merak ettiği detay ise LYS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM'nin daha önce açıkladığı sınavlara bakacak olursak bu sorunun yanıtı hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. İşte 8 Ağustos'ta (yarın) açıklanacağı bildirilen üniversite tercih sonuçları hakkındaki tüm detaylar ve LYS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtı...

LYS tercih sonuçlarının yarın (8 Ağustos) saat 17:00 ile 23:59 arasında açıklanması bekleniyor. ÖSYM, LYS sınav sonuçlarını saat 20:00 civarı, KPSS ÖABT sonuçlarını ise saat 21:15'te açıklamıştı.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Kayıtlarda iki tarih geçerli: İnternet üzerinden ve üniversite tarafından yapılacak. İnternet üzerinden başvuruları 11-16 Ağustos tarihleri arasından e-Devlet üzerinden yapılacak. Üniversiteler üzerinden kayıtlar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

LYS sınavına dair veriler

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 12 Mart 2017 tarihinde başlattığı üniversiteye giriş maratonu, 26 Temmuz 2017'de sona erdi. 4 ay boyunca üniversitede okumak isteyenler YGS ve LYS sınavına girdi. Tercih sonuçlarının ardından sınav merkezi sonuçları ne zaman açıklayacak sorusunun cevabını sınav merkezi vermezken, YÖK'ten önemli bir bilgi geldi. Üniversiteye dair kayıtlar her yıl Eylül ayında yapılırken, bu sene ilk kez kayıtlar Ağustos ayında yapılacak. İnternet üzerinden kayıtlar 11 Ağustos 2017 tarihinde başlıyor. Öte yandan sınav merkezi her iki sınava dair önemli verilerini doküman sayfasında paylaştı.

Buna göre;YGS sınavında 2.265.844 kişi başvururken, sınavı geçerli olan kişi sayısı 2.161.438 olarak tespit edildi. İlk sınavda standart sapma puan olan en yüksek sınav Türkçe oldu: 8,758. 180 puanı ve üzeri alanlar üzerinden kızlar, erkeklerden daha başarılı oldu. Kızlar yüzde 73, erkekler yüzde 66. Lise sonda okuyanların yüzdesi 44 olarak belirlenirken başarı oranları yüzde 66 olarak belirlendi. Lise mezunlarının yüzde 28'i sınava girdi. Yüzde 65'i, başarılı oldu. En çok dikkat edilen ise üniversite mezunları…

Üniversite mezunlarının yüzde 7'si sınava girerken, 180 puan ve üzeri puan üzerinden yüzde 85'i başarılı oldu. 180 puan baz alındığında 2016 yılındaki sınav puanları başarısı, 2017 yılına oranla daha yüksek. Herhangi bir puan türünde 180'ni Geçen Aday Sayısı 2017 yılında 1.506.479, 2016 yılında ise 1.600.049.