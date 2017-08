Kurye Kılıçdaroğlu mu?

FLAŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun casusluktan hükümlü CHP'li vekil Enis Berberoğlu 'nun tutuklanmasına neden olan MİT TIR'ları ihanetinin kendisine uzanmasından endişe ettiği için ön almaya, suyu bulandırmaya çalıştığını belirterek, "Eğer yakında, bu içeride olan zat ile alakalı Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın" şeklindeki sözleri, gözlerin Kılıçdaroğlu'na çevrilmesine neden oldu. CHP yönetimi ise her fırsatta Kılıçdaroğlu'yla ilgili iddiaları yanıtlamak yerine 'kumpas' iddiasını ortaya atıyor. İddialar Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu'nun Can Dündar 'a MİT TIR'ları görüntülerini ulaştırdığı 27 Mayıs'tan 10 gün önce 17 Mayıs'ta Zaman gazetesine yaptığı ziyarette, söz konusu görüntülerin kendisine FETÖ 'nün elebaşı firari Ekrem Dumanlı tarafından kendisine verildiği, CHP liderinin de flash bellekteki görüntülerin Enis Berberoğlu aracılığıyla Can Dündar'a iletilmesini sağladığı yönünde.18 Mayıs 2015'te yani FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye 1930'lu yılların tek parti döneminden kötü" ifadesinin manşete taşınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen görüşmede, FETÖ'nün medya imamı olduğu ortaya çıkan firari, dönemin gazete yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı da yer alıyor. İddialara göre; Dumanlı tarafından MİT TIR'larına ait FETÖ'cü savcı, hakim ve askerlerin çektiği görüntüler, Kılıçdaroğlu'na bir flash bellekte iletildi. Kılıçdaroğlu ise Can Dündar'a verilmek üzere görüntüleri Enis Berberoğlu'na verdi. Berberoğlu da Kılıçdaroğlu'nun Zaman'ı ziyaretinden 10 gün sonra flash bellekteki görüntüleri Dündar'a ulaştırdı. Görüntüler 29 Mayıs'ta Cumhuriyet tarafından yayımlandı.