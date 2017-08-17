Akıncı Üssü davasının 13. celsesi başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 13. celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

ÖZCAN MURAT DOĞAN FETÖ'NÜN YÖNETİCİLERİNDEN

Duruşma, darbe girişimi tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uzay Gücü Araştırma Şube Müdürü olarak görev yapan eski yarbay Özcan Murat Doğan'ın savunmasıyla başladı.

İddianamede Doğan'ın, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yöneticisi olduğu, herhangi bir yazılı emir ve görevlendirme olmamasına rağmen suç tarihinde darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirtiliyor.

AKINCI ÜSSÜ'NDE KULEYİ ZORLA ELE GEÇİRMİŞTİ

15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssü'ndeki uçuş kulesinde normalde uçuş amiri olarak Yarbay Nihat Altıntop görevliydi. Ancak FETÖ'cü askerlerin kendi aralarında yaptığı iş bölümü gereği Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Hakan Karakuş, Yarbay Özcan Murat Doğan ve Üsteğmen Mustafa Erez uçuş kulesine giderek Altıntop'tan kuledeki görevi devralmak istedi. Görevini devretmek istemeyen ve darbecilerle tartışan Altıntop, cuntacı Ahmet Özçetin'e de Eskişehir'deki Birleşik Harekat Merkezi'nin "uçuşları durdurun" şeklindeki talimatını iletti. Bunun üzerine Ahmet Özçetin tarafından gönderilen SAT ve MAK timleri tarafından derdest edilen Altıntop, kulenin dışarısına çıkarıldı. Karakuş ile Doğan ise uçuş yapan uçakları komuta etmeye devam etti.