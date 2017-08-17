FETÖ gemisine binen Kılıçdaroğlu panikledi

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik çirkin sözlerine 7 FETÖ
sorusu ile cevap verdi. "Bindikleri FETÖ gemisi 15 Temmuz
'da batınca panikle feveran ederek gerçeği perdeleme gayreti içine girmişlerdir. CHP suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır" diyen Ünal, Kılıçdaroğlu'na sorularını şöyle sıraladı:
Sayın Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları ihanet suçunda FETÖ'nün yargı, emniyet, asker ve medya içindeki unsurlarıyla aynı argümanları ve söylemi hala neden kullanmaktadır? 'Uluslararası mahkemelerde yargılanacaklar' diyor, Sayın Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor. FETÖ de 'Yurt dışına kaçacaklar, gelip yargılanacaklar' diyordu, Sayın Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyordu. FETÖ de 'Türkiye güvenlik açısından riskli ülke' diyor, Sayın Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor. FETÖ de 'kontrollü darbe diyor', Sayın Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor.
Sayın Kılıçdaroğlu 'Bu görüntüleri ben de seyrettim' diyor. Görüntüleri size kim getirdi? Görüntüleri nerede, ne zaman, kimlerle izlediniz? Görüntüleri yalnız mı yoksa başkalarıyla mı izlediniz? İzlerken yanınızda kimler vardı?
Bu görüntüleri Can Dündar'a Enis Berberoğlu
'nun verdiği mahkeme kararlarında var. Peki Berberoğlu bu görüntüleri nereden, ne zaman, nasıl temin etti?
Sayın Kılıçdaroğlu'nun 17 Mayıs 2015'te Zaman gazetesine yaptığı ziyaretle bu görüntüler arasında ilişki var mıdır?
Mustafa Akaydın'ın 15 Temmuz işgal girişimine 'evcilik, tiyatro' demesi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' demesi FETÖ ile aynı söylemi kullanmak anlamına gelmiyor mu?
ISRARLA SOKAĞI GÖSTERİYOR
Sayın Kılıçdaroğlu neden ısrarla ülkemizi uluslararası basın aracılığı ile güvenlik açısından riskli ülke olarak göstermeye hala devam ediyor?
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'si siyasetin gereği olarak sandığı, seçimleri ve demokrasiyi adres göstermek yerine, neden ısrarla sokağı adres göstermektedir? AK Parti'nin terör örgütleri, uzantıları ve bunların savunucularıyla sonuna kadar mücadele edeceğini de belirten Ünal, şunları kaydetti: "Bu bizim milletimize verdiğimiz sözün bir gereğidir. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın ifadelerinde kullandığı mücadele kararlılığı, bunlara ve bunların uzantılarına dönük ifadelerdir. Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin duyduğu rahatsızlığı ve panik halini aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz."
CHP'DEN CEVAP BEKLİYORUZ
Sorulara CHP'nin cevap vermemesi üzerine yeniden bir açıklama yapan Ünal, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin ciddi bir panik içinde olduğu anlaşılıyor. 'Kumpas kuruldu' diyerek konuyu saptıramazlar. Biz sadece bazı sorular sorduk ve açık, anlaşılır cevaplar bekliyoruz." Ünal, "Geçtiğimiz üç yıl boyunca Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize kurulan kumpasların neresindeydiniz?" dedi.