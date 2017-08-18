Şüpheli kronoloji

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu
'nun 25 yıl hapis cezasına mahkûm edildiği MİT
TIR'ları kumpası, Kemal Kılıçdaroğlu
'na kadar uzanırken CHP liderinin söz konusu haberin yayımlan dığı 29 Mayıs 2015'ten önceki görüşme trafiği ve MİT TIR'larına baskın görüntülerini seyrettiğine ilişkin ifadeleri, hakkındaki kuşkuları güçlendiriyor.
7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu, 17 Mayıs 2015'te FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı
'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Görüşme FETÖ'nün yayın organı Zaman'da "Seçime Doğru Buluşmaları'nın bu haftaki konuğu Kemal Kılıçdaroğlu oldu" spotuyla verildi.
İDDİA: DUMANLI FİLMİ VERDİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 3 gün sonra Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda "CHP iktidarında Suriye sınırı eski haline dönecek. Yasadışı yollardan sınır geçişlerine izin vermeyeceğiz. MİT TIR'ları da gidip gelmeyecek. Filmleri var. Kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının görüntüleri var. Ben de seyrettim" ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu'na söz konusu görüntülerin Zaman'daki görüşme sırasında Dumanlı tarafından verildiği öne sürülüyor.
BERBEROĞLU-DÜNDAR GÖRÜŞTÜ
Bu açıklamadan bir hafta sonra 27 Mayıs'ta da Enis Berberoğlu'nun, Can Dündar
'la görüştüğüne ilişkin HTS kayıtları dava dosyasına girdi. Görüntülerin Berberoğlu tarafından Dündar'a verildiği iddia ediliyor. MİT TIR'ları kumpasına ilişkin haber ise 29 Mayıs'ta Cumhuriyet'te yayımlandı.
CEVAP GELMEDİ
MİT TIR'ları görüntüleri seyrettiğini açıkça dile getiren Kılıçdaroğlu, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal
'ın yönelttiği "Görüntüleri size kim getirdi? Nerede, ne zaman, kimlerle izlediniz? Görüntüleri yalnız mı yoksa başkalarıyla mı izlediniz?" sorusularına yanıtsız bırakarak, "Hedef CHP ve benim, kumpas kuruluyor" demekle yetindi.
BASINA AMBARGO
Her
fırsatta basın özgürlüğünü savunduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bazı gazetelerin Ankara temsilcileriyle önceki akşam gerçekleşen buluşmaya, kendisi ve partisine sert eleştiriler yönelten, aralarında SABAH'ın da olduğu gazetelerin yöneticilerini davet etmedi.
CHP'DEN YUMURTALI YANIT
AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'ın MİT TIR'larıyla ilgili sorularına cevap veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 17 Mayıs 2015'te Zaman'la görüşmenin 'ziyaret' olmadığını, ev sahibinin CHP olduğunu ve görüşmenin Marriot Otel'de yapıldığı yanıtını verdi. Özel, "Bir otel odası. Bir gün önce Milliyet, Cumhuriyet, iki gün sonra Hürriyet, ondan sonraki gün sizin Karar, bir gün de Zaman. Ev sahibi biziz, yenilen haşlanmış yumurtanın parasını biz ödemişiz" diye konuştu. Özel AK Partili Ünal tarafından sorulan sorulara yanıt vermek yerine "Ey Mahir Ünal, kumpas deyince aklına kaset geliyorsa, ben gözlüklerini takıp kaset izleyen genel başkan biliyorum" demekle yetindi. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Deniz Baykal'la ilgili sızdırılan görüntüleri izlerken kayda alındığını ve o videoyu izlediğini iddia etmiş ancak savcılığa ifade vermeye gitmemişti.
FETÖ'NÜN YASADIŞI ÇEKTİĞİ KAYDI DA AÇIKLADI
CHP Genel Başkanı'nın FETÖ'nün yasadışı ses kayıtlarını internette yayınlamadan önce kamuoyuna açıkladığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu 19 Mart 2014'te FETÖ'nün kanalı Samanyolu'nda, "Süleyman Şah Türbesi
'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedikten 9 gün sonra, FETÖ tarafından kaydedilen ve türbeye ilişkin olduğu iddia edilen ses kaydı internete düştü.
'BAZI DUYUMLAR VAR'
Kemal Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından Samanyolu TV'de yayımlanan "Seçim Gündem" programına katıldı. Kılıçdaroğlu, "Şimdi bakın seçimlere giriyoruz. (...) Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak vs. diye... Suriye tarafından, bizim sınırlarımızdan 30 kilometre içeride. Seçimlerden önce orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilir. Buradan Genelkurmay Başkanı'na seslenmek isterim. Türkiye'yi maceraya sokmayın. Hele hele bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı içeriye terörist olarak atmış birisi varken. Oraya herhangi bir saldırı yok. Ama provokasyon olabilir. Erdoğan orduyu oraya sokmak isteyebilir. Ortadoğu bataklığına Türkiye'nin girmeye hakkı da, yetkisi de yoktur. Bu konuyla ilgili bazı duyumlar var" iddiasında bulundu.
ORTAM DİNLEMESİYLE KAYIT
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından 9 gün sonra da FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı, 27 Mart 2014'te Cumhuriyet'in internet sitesinde yayımlandı. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e ait olduğu iddia edilen kaydın ortam dinlemesi ile yapıldığı tespit edildi. Cumhuriyet gazetesi, 28 Mart 2014 tarihli nüshasında yasadışı ses kaydını manşetine taşıdı.