Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Ulaşımda öyle adımlar attık ki, göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmış olan Türkiye'de, biz 19 bin kilometre bölünmüş yol yaptık.

Kılıçdaroğlu kalkmış adalet yürüyüşü yapıyor. Sen önce İzmir'deki işçilere adalet götür.

AK Parti teşkilatlarının yapılan hizmetleri vatandaşlara anlatması şart. Zannetmeyin ki herkes icraatlarımızı biliyor. Bilmiyorlar. Bilseler aldığımız oylar çok daha yüksek olur.

Birileri bizi ısrarla eski Türkiye'ye yöneltmek istiyor. Biz ise milletimiz ile birlikte 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz.

Ayrıntılar geliyor...