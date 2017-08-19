Yargı mazlumun hakkını gözetir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli mesajlar
FETÖ davaları yorumu:
Süklüm püklüm mahkemelere çıktıklarına bakmayın, yargı en adil kararını verecek. Mağdur ve mazlumlar haklarına ulaşacak
Gurbetçilere Almanya telkini
: Sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hıristiyan Demokratları
ne SPD'si ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün İstanbul'daki Yıldız Hamidiye Camisi'nde cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı:
HEPSİ SÜKLÜM PÜKLÜM:
(Balıkesir'de yakalanan suikast timi) Gerek emniyet teşkilatımız gerek yargı yakın takip içerisinde tüm değerlendirmelerini yapıyor. Bunlar dökülecek. Onlar bizi sürekli tehdit ediyorlar. korkmuyoruz. Biz bu yola farklı çıktık. Dolayısıyla bu işin içerisinde de muzaffer olarak çıkacağız. Hepsinin süklüm püklüm mahkemelere çıktığını görüyorsunuz. Yargı da bunlarla ilgili en adil kararını verecek. Bu neticeyle, bugüne kadarki mağdur ve mazlum vatandaşlarımız haklarına ulaşmış olacak.
ALMANYA GERİLİMİ:
Türkiye'nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bir sorumluluğu yok. Bunun baş sorumlusu Almanya
'nın ta kendisidir. Almanya şu ana kadar, kendi iç siyasi çekişmelerini sürekli Türkiye'yle ve diğer bazı Avrupa ülkelerini de yanına almak suretiyle, bu sürece taşımıştır. Almanya AB müktesebatına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür. Örneğin bir vize konusu olmuştur, AB sözünde durmamıştır. Aynı şekilde, bir mültecilerle ilgili Türkiye'ye ödeme vaadinde bulundukları rakam olmuştu. Bizim harcadığımız rakam şu an itibariyle 30 milyar euroyu aşmıştır. AB bu noktada vaadinde durdu mu? Durmadı. Şu anda Almanya neyi konuşuyor?
BİZİ HIRPALAYARAK OY TOPLUYORLAR:
Almanya şu anda 25-30 gün sonra yapılacak seçim için SPD ve Hıristiyan Demokratlar olarak Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride oy alırız havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hıristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir. O soylu mücadeleyi demokratik haklarını kullanmak suretiyle vermelerini özellikle tavsiye ediyorum.
ADİL ÖKSÜZ NOTASI:
Biz teröristi istiyoruz. Şu anda onların burada 3-5 tane diyelim ki tutuklusu var, sürekli onları bizden istiyorlar. Kusura bakmasınlar onların yargısı varsa bizim de yargımız var. Yargımız bu konuda kararı verir, verdikten sonra da gereği neyse onu yaparız.
ERDOĞAN BM GENEL KURULU'NA KATILACAK
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantısı
'na katılmak üzere ABD'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah'ın davetine icabetle 21 Ağustos'ta Ürdün'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin de değerlendirileceği ziyaret sırasında, Suriye ve Irak'a komşu iki ülke olarak Türkiye ve Ürdün'ün, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları bağlamında iş birliğinin ve eşgüdümün artırılması hususları istişare edilecek. 8-10 Eylül'de ise Kazakistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-11 Eylül'de de Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, eylülde ayrıca ABD'ye gidecek. BM Genel Kurul Toplantısı katılması planlanan Erdoğan'ın, 19-25 Eylül'de New York'ta olması öngörülüyor.
DEAŞ'I LANETLİYORUZ
Erdoğan,
Barselona'daki terör saldırısıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: DEAŞ'ı şiddetle kınamanın ötesinde lanetliyoruz ve onlara karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Biz sadece Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı o bölgede etkisiz hale getirdik. Fakat Batı maalesef DEAŞ'a karşı Türkiye'nin attığı adımları aynı kararlılıkla atmıyor. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte onlar da daha kararlı adımlar atar ve dayanışma içinde bu mücadeleyi birlikte sürdürürüz
ERDOĞAN'IN AVUKATI:
Süreci uzatarak kararı geciktirmek istiyorlar
Muğla'da FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin yargılanan eski Üsteğmen Hasan Aslanbay dünkü savunmasında, "İlk defa böyle bir önemli göreve katıldım. Klasik tabirle ilk elin günahı olmaz" diyerek yüzsüzlükte sınır tanımadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, ise "Yeterli sürenin verildiğini düşünüyoruz ama buna rağmen süre taleplerinin, mahkeme kararının geciktirilmesine dönük bir çaba olduğunu değerlendiriyoruz. Bir manipülasyon oluşturulmaya çalışıldığı açık ve muhakkak" yorumunu yaptı.
Altıncı torun sevgisi: İnşallah sayıları daha da artar
Cumhurbaşkanı, gazetecilerin 6. torunuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: Canan Aybüke... Kızım koydu adını eşi ile beraber. Çok tatlı, hoş. Yarabbi bunların sayısını inşallah daha da çoğaltır. Sayısal olarak milletçe sayımızın yükselmesi lazım.