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Akıncı Üssü davasının 18'inci celsesi başladı

AA

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Giriş Tarihi: 24.8.2017 10:44
Akıncı Üssü davasının 18'inci celsesi başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 18'inci celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz Gülen ile görüştürürüz" dediği belirtilen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in çapraz sorgusuna devam ediliyor.

O GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ! ŞİMDİ NE DİYECEK?

Evrim FETÖ ilişkisi ve darbeci olduğu iddialarını tü mahkeme heyetinin gözlerinin içine baka baka inkar etmiş, bunun sonunda dün kendisine FETÖ imamı Kemal Batmaz ile olan görüntüleri izletilmişti...

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Akıncı Üssü davasının 18'inci celsesi başladı
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