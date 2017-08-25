Son dakika: Maçka Jandarma Komutanı 'kripto subay' soruşturmasında sorgulanıyor

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltındaki bir şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda, geçen çarşamba günü gözaltına alınan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin'in emniyetteki sorgusu sürüyor.

ÖZEL EKİPLER SORGUDA

Kripto olduğu öne sürülen şüpheli bir subayın Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin hakkında ifade vermesinin ardından Trabzon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametinde gözaltına alınan ve kendisine ait dijital cihazlara el koyulan Teğmen Zengin'in emniyetteki sorgusu, uzman polislerin yer aldığı özel ekiplerce yürütülüyor.

DİJİTAL VERİLER MERCEK ALTINDA

Maçka'da 19 Temmuz 2016 tarihinde güvenlik noktasında kontrol yapan çevik kuvvet minibüsüne yönelik el bombalı ve silahlı saldırı sonrası teröristlerle girilen çatışmada polis memurları İbrahim Akın, Çağdaş Tamkoç ve Ramazan Donat'ın şehit olduğu olayın ardından Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı görevine getiren Teğmen Zabit Zengin'in el konulan bilgisayarı, cep telefonu ve dijital cihazları ise Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Maçka İlçesinde yaklaşık 1 yıldır görev yapan ve geçen 16 Mayıs'ta ise Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, 11 Ağustos'ta Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehit olduğu terör saldırılarında Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı görevi yürüten Teğmen Zengin'in yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

PKK-FETÖ İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Alanında uzman polislerin yer aldığı özel ekibin ilçede son zamanlarda artan terör saldırı ve Jandarma Komutanı Teğmen Zengin'in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla soruşturmasını derinleştirdiği, sorgulamada 'PKK -FETÖ' işbirliğine dikkat çekildi belirtildi. Ekipler ayrıca Teğmen Zengin hakkındaki ilçede yaşanan terör saldırılarında operasyonları geciktirdiği iddialarını da araştırıyor. 30 Ağustos'ta üsteğmen rütbesi alması beklenen gözaltındaki Teğmen Zengin'in sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bu arada Maçka İlçesi'nde 15 yaşandaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehit edilmesinin ardından Ankara'dan bölgeye intikal eden özel Jandarma timleri, kaçak terörist grubu etkisiz hale getirmek için başlatılan geniş kapsamlı operasyonlara devam ediyor. Ormanlık alanda 3 kişi oldukları tespit edilen terörist grubun izini süren özel timlerin çalışmaları zaman zaman bölgede etkili olan sis nedeniyle güçlükle ilerliyor. Yaklaşık 300 kişilik ekipten oluşan özel timlerin terörist grubu etkisiz hale getirmesi bekleniyor.

MAÇKA JANDARMA KOMUTANI GÖZALTINDA