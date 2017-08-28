CHP’nin içkili kurultayında bir skandal daha!

Çanakkale'de tarihi Gelibolu Yarımadası›ndaki Kocadere kamp alanında başlayan CHP'nin içkili sözde 'Adalet Kurultayı' devam ederken, açtıkları 'Hafıza Sokağı'nda da skandal ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dün açılışı yapılan Hafıza Sokağı'nda CHP'ye göre Türkiye'de yaşanan önemli olaylar yazılı ve görsel olarak sergileniyor.

Kurultay alanına kurulan ve Türkiye tarihinin 'adaletsizlik' örneklerinin sergilendiği Hafıza Sokağı'nda, ülkede yaşanan bazı olaylara yer verilerek faillerin bulunması ve cezalandırılması talep edildi. Aynı zamanda Hrant Dink, Turan Dursun, Tahir Elçi, Metin Göktepe, Musa Anter, Sabahattin Ali, Gaffar Okan cinayetleri de hatırlatıldı.

CHP'liler şehitlikte içki içti göbek attı

ADALETSİZ HAFIZA

Hafıza Sokağı'nda MİT TIR'ları davasından tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu da, atanamayan öğretmenler de, 'geleceği çalınan gençler' de hatırlatıldı. Dahası 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlere de sahip çıkılan Hafıza Sokağı'nda hatırlanmayanlar da vardı.

Örneğin, 27 Mayıs darbesi ve Adnan Menderes'in idamı dahil, CHP'nin yargısız infaz kurumları arasındaki İstiklal Mahkemeleri, CHP'nin Dersim Katliamı, başörtüsü yasakları, 28 Şubat darbesi, siyasi partilerin kapatılması gibi olaylara CHP hafızasında yer verilmedi.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ

Hafıza Sokağı'nda CHP döneminde katledilen Sebahattin Ali'ye, CHP iktidarında hain ilan edilen Nazım Hikmet'e ve CHP oylarıyla idam edilen 'Üç Fidan'a da yer verilmesi çelişki olarak yorumlandı.. Sokağın açılışını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hafızalarımız yenilenecektir. Umarız Türkiye'de bu tür adaletsizlikler bir daha hiç olmaz. Hep birlikte açalım, hep birlikte gezelim, hep birlikte üzülelim ve hep birlikte geleceğe umutla bakalım. Çünkü bu tür adaletsizlikleri ülkede istemiyoruz" dedi. (Star)