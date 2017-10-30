Cumhurbaşkanlığı: Yasal yollara başvurulacak

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada yasal yollara başvurulacağının altı çizildi. CHP Sözcüsü'nün yaptığı siyaset değil millete hakaret olarak nitelendirildi.

"BÜYÜK BİR EDEPSİZLİKTİR"

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ alçak hakaret için "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi hakkında söylediği sözleri kabul etmek mümkün değildir. Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN:ANA MUHALEFET ADINA BİR UTANÇ VESİKASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "CHP'li Bülent Tezcan'ın nefret söylemi, ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın nefret söyleminin, ana muhalefet adına bir utanç vesikası olduğunu belirtti.

Bunun siyaset olmadığını, milletin iradesine düşmanlık olduğunu vurgulayan Kalın, bu konuda yasal yollara başvurulacağını kaydetti.