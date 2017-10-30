Son dakika: FETÖ'cü hain Mithat Aynacı, polislere 'tişört verin öyle teslim olacağım' demiş

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişiminde aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılandığı dava başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, ilk savunmayı eski astsubay öğrencisi Ahmet Gök yaptı. Topkule'de bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına staj eğitimine geldiğini ifade eden Gök, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında "tatbikat var" denilerek kışlada hazır tutulduklarını ve "terör saldırısı olduğu" söylenerek dışarı çıkartıldıklarını anlattı.

"ZPT ARACINA BİNDİĞİNDE ÜZERİNDE RESMİ POLİS ÜNİFORMASI VARDI"

Kendilerine mermi ve şarjör dağıtılarak sırayla araçlara bindirildiklerini ifade eden Gök, "Vatan'daki emniyet müdürlüğüne geldiğimizde emniyet müdürü Mithat Aynacı içinde bulunduğumuz, ZPT aracına bindi. Üzerinde resmi polis üniforması vardı. Mithat Aynacı'nın emniyetle koordinasyon sağlayacağını düşündüm" dedi.

TANKTAKİ EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

"HELİKOPTER NEREDE KALDI" DİYE SORMUŞ

Osman Akkaya'nın emniyet görevlilerine yardıma gittiklerini söylediğini de belirten sanık Gök, "Dışarıdan bağrışmalar geliyordu. Yarbay Osman Akkaya'nın kuleden ateş ettiğini duydum. Nereye kime nasıl ateş ettiğini görmedim. Mithat Aynacı sürekli telefonundan mesajlaşıyordu. Daha sonra Osman Akkaya'ya 'Helikopter nerede kaldı, hava desteğine ihtiyacımız var' dediğini duydum" diye konuştu.

"SİLAH KULLANMAMIZI SÖYLEDİ"

Sanık Ahmet Gök, "Mithat Aynacı, Osman Akkaya'nın linç edildiğini, kendimizi korumak için silah kullanmamızı söyledi. Mithat Aynacı, bize 'Her habere inanmayın, TRT Haber'e bakın. Silahınızı kullanın yoksa linç edilirsiniz' dedi. Biz ona inanmıyor ve dediğini de yapmıyorduk. Hemen Balıkesir'deki okul komutanımız Yüzbaşı Yasin Köse'yi aradık. Yasin Yüzbaşı, bize sakin olmamızı ve kesinlikle hiçbir emre riayet etmememizi ve polise teslim olmamızı söyledi. Biz de komutanımızın dediğini yaptık" şeklinde konuştu.

ÜNİFORMA İLE TESLİM OLMAK İSTEMEMİŞ

Mithat Aynacı üniforma ile teslim olmak istemediğini belirten Gök, "Mithat Aynacı, polislere 'tişört verin öyle teslim olacağım' dedi. Ancak halk ZPT'nin üzerine çıkmıştı. Polisler gelip Mithat Aynacı'yı ZPT'den çıkarttı. Sonra biz de teslim olduk" dedi. Duruşmaya, öğle arası verildi.