İşte ilk anket!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Şu sıralarda siyaset kulislerinde en çok Meral Akşener'in İyi Parti'si yani İP konuşuluyor. Tutar mı tutmaz mı? Mevcut 100'ü aşkın tabela partisinden biri mi olacak yoksa iktidar alternatifi bir parti mi? Kurulmadan önce çok iddialı şeyler söylendi ama partinin programı, kurucuları açıklanınca işin rengi değişmeye başladı.

Önümüzde artık daha gerçek bir fotoğraf var ve partinin yürüyüşünden hangi menzile varacağı az çok öngörülüyor. Şimdi elimde daha yeni bitmiş, İP'in kuruluşundan sonra yapılan bir anket var. 16 Nisan Referandum sonuçlarını doğruya en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan Optimar Araştırma'nın 26 ilde 1547 kişiyle yaptığı bir anket...

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