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: de 'yi sattı!

Giriş Tarihi: 31.10.2017 15:39 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 15:52
Son dakika haberi: HDP de Barzani'yi sattı!

! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medyadaki yeminli karşıtları, Ertuğrul Özkök’ün başını çektiği Hürriyet yazarları ve / çizgisindeki siyasiler ’nin Bağımsız Kürdistan hayaline tam destek veriyordu. Barzani’nin açıkta kalmasının ardından HDP de çarkederek Kürt lideri satanlar kervanına katıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki () sözde "Kürdistan" referandumunun hararetli savunucularından , 'nin yaşadığı ağır hezimetin ardından çark etti. İsim vermeden Barzani'yi eleştiren Ayhan Bilgen, "Kürtler sadece petrole güvenerek siyaset yapılamayacağını öğrenemedi" diyerek bağımsızlık hayali kuran Barzani'yi isim vermeden eleştirdi.

HDP'Lİ BİLGEN: KÜRTLER PETROLE GÜVENEREK SİYASET YAPILAMAYACAĞINI HALA ÖĞRENEMEDİ

'ü kaybeden, petrol sahalarından çekilen Barzani'nin İbrahim Halil Sınır Kapısı'nı Bağdat'a teslim ettiği saatlerden partisinin grup toplantısında konuşan Bilgen, "100 yıl önce olduğu gibi sadece petrole güvenerek siyaset yapılamayacağını Kürt siyasetçiler de öğrenmiş olmaları gerekir. Ama Kürt siyasetçilerin yaptıkları yanlışların bedelini Kürt halkının, Türkmenlerin, Arapların sunni ya da şii bedelini ödemek zorunda kalması da asla kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

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Son dakika haberi: HDP de Barzani'yi sattı!
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