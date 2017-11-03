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’den kaçak Can’a ziyaret

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 3.11.2017 10:07 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 10:27
CHP’den kaçak Can’a ziyaret

Gezi olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu gerekçesiyle tutuklanan ’nın ’la yaptığı Whatsapp görüşmesinden çıktı. ’den milletvekili olan Pavey’in MİT TIR’ları görüntülerini yayınlayan firari Dündar’la geçtiğimiz Mayıs ayında Avrupa’da buluştuğu ortaya çıktı. Kavala’nın Can Dündar’la olan WhatsApp yazışmalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda Pavey, Dündar ve Kavala’nın Avrupa’da 3’lü toplantı yaptığı değerlendiriliyor.

'Kızıl Soros' olarak bilinen işadamı , Gezi olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu, Gezi eylemlerine katılan şahıslara maddi yardımda bulunup finansörlük yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz gün tutuklandı. Kavala'nın adreslerinde yapılan aramalarda elde edilen deliller, iletişim tespit tutanakları, fiziki takip tutanakları, dijital inceleme tutanakları, fotoğraflar ve şüpheli hakkındaki ifadelerin incelendi. İnceleme sonucunda Kavala'nın MİT TIR'ları görüntülerini yayınlayan firari 'la Whatsapp aracılığıyla görüştüğü tespit edildi.

'İSTERSEN KATILABİLİRSİN'

Görüşmede en dikkat çeken nokta ise 'Birlikte iyi salladık' söylemiyle hafızalara kazınan geçtiğimiz aylarda milletvekilliğinden istifa eden 'li 'in firari Can Dündar'la Avrupa'da buluşması oldu. Konuşmalarda Dündar, Kavala'ya Şafak Pavey'le görüşeceğini belirterek kendisinin de katılabileceği teklifinde bulunuyor.

"YETİŞMEYE ÇALIŞIRIM"

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Ak Parti'nin tek başına iktidar olamaması sonrası HDP lideri Selahattin Demirtaş ve CHP'li milletvekili Şafak Pavey bu durumu 'Birlikte Birlikte iyi salladık' derken Demirtaş ise 'Hep birlikte daha iyisini başarırız' ifadesini kullanmıştı.

Firari Can Dündar Vatan Haini olduğunu kabul etti

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CHP’den kaçak Can’a ziyaret
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