CHP’nin skandal ziyaretinin detayları ortaya çıktı

CHP'nin Almanya'da kaçak olan Can Dündar'a ziyaretiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. O dönem CHP'de milletvekili olan Şafak Pavey'in Almanya'da Dündar'a gerçekleştirdiği ziyaret Gezi olaylarının finansörü ve organizatörü olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Osman Kavala'nın Whatsapp yazışmalarıyla deşifre olmuştu.

BERLİN'DE KENDİ OFİSİNDE ZİYARET ETTİM!

Yine Osman Kavala'nın emniyet ifadesinde bu ziyaretin detayları anlattığı öğrenildi. Kavala'nın Can Dündar'ı ziyaret sebebinin sorulması üzerine şunları söylediği öğrenildi: "Can Dündar'ı gazeteci olarak eskiden beri tanırım. Banu Güven'i çıkarmayı planladığı yayın kapsamında kendisiyle görüşmelerim oldu. Berlin'e gittiğim zaman nezaket amaçlı kendisine telefon ettim. Benimle görüşmek istemesi üzerine Berlin'de kendi ofisinde ziyaret ettim. Oradaki ofisinde bulunan internet yayını için kullanılan ekipmanları bu ziyaret esnasında orada bulunan milletvekili Şafak Pavey'e ve bana gösterdi. Kısa bir görüşmeden sonra benim randevularım olduğu için ofisten ayrıldım."

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Can Dündar, CHP ve Osman Kavala buluşmasının CHP'nin gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü'nden bir süre öncesine denk gelmesi de dikkat çekti.

Bilindiği gibi Osman Kavala'nın Can Dündar ile Whatsapp görüşmeleri tespit edilmiş, bu görüşmeler İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Görüşmelerde, Can Dündar'ın Osman Kavala'yı Almanya Berlin'deki ofisine davet ettiği, Şafak Pavey'in de geleceğini söylediği belirlenmişti.