Vestel Venüs Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası ile Zorlu Meta Nikel Kobalt Tesisi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu fabrikanın özellikle ülkemizin önünde yeni ufukların açılmasına vesile olacağına inanıyorum. Elektrikli otomobil için ilk adım attığımız bir günde böyle bir açılış yapmak benim için çok anlamlı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: Bu açılış benim için çok anlamlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"AZMETTİKTEN SONRA AŞILAMAYACAK DAĞ YOK"

Dün yerli otomobilin müjdesini vermiştik. Bugün de burada yine, 600 milyon liralık bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Bu da gerek grup için gerekse ülkemiz için önemli bir adım. Yılda 6 milyon akıllı telefon ve tablet üretme kapasitesine sahip bu fabrikanın yeni ufukların açılmasına vesile olmasına inanıyorum. Bu proje Türkiye için basit bir otomobil üretme projesi değil, kendi otomobilimizle birlikte dünyadaki sıçrama sürecini yakalayacağız. Azmettikten sonra aşılamayacak dağ yok bütün mesele burada.

"KOŞUYORUZ, YÜRÜMÜYORUZ, DAHA DA İYİ OLACAK"

2002 yılında ülkemizde satılan otomobil sayısı 91 bindi. Bu rakam 757 bine çıktı. Bu refah düzeyini gösteriyor. İhracatımız 36 milyar dolardan 154 buçuk milyar dolar seviyesini gördü. Koşuyoruz, yürümüyoruz. Daha da iyi olacak. Bize bu yakışmaz. İlk 10 ülke arasına gireceğiz. Bunun lamicimi yok. Türkiye tarihinin en büyük 3. dönüşümünü tamamladı. Şimdi 2023 ile birlikte 4. dönemi başlatıyoruz.

"DİKTATÖR SENİ ARAR MI? BEN SENİ ARIYORUM..."

Kalkıp benimle ilgili diktatör diyorlar. Git yat aşağıya. Yani şahsıma bu lafı eden kişi afedersin kendisini vurdular ve ben kendisini geçmiş olsun diye arıyorum. Düşünebiliyor musun? Diktatör seni arar mı? Ben seni arıyorum, bu insaniyetliktir, rahmet duygusudur. Partimizin, kalkıpta bazı belediye başkanlarının istifaları ile ilgili konuşuyorsun! Sana ne? Sen kendi partinin içine bak. Bizim partimizin kendi içindeki uyguladığı strateji seni ilgilendirmez. Bunca yıldır partinin başındasın, kazandığın bir seçim var mı onu söyle! Sen 9 seçim kaybettin hala oradasın! Böyle başarısız bir kaleci olunca önemli değil, biz mutluyuz. Çalışacağız, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğiliriz. Kul huzurunda asla! Ülkemiz geçmişte vizyonsuz yönetimin bedelini ağır bir şekilde ödedi. Artık kimsenin milletin karşısına böyle bir üslupla çıkmaması gerekiyor.