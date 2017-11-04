FOX’cu Ercan Gün’e çifte ByLock’tan tutuklama

Hrant Dink dosyası kapsamında tutuklu olan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü farklı bir FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde tekrar cezaevinden emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulan Ercan Gün dün işlemlerinin tamamlanması ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta iki telefonunda ByLock kullandığının tespit edilmesi, Bank Asya hesap artışı ve İstanbul eski Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar'ın hakkındaki iddiaları ile ilgili ifadesine başvurulan Gün, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

2521 KEZ BYLOCK

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nde sorgusu yapılan Gün, atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararında, Ercan Gün'ün abisi ve FOX TV adına olan iki telefonuna da ByLock yüklediği, bunun HTS çakıştırmaları ile kesinleştirildiği kaydedildi. Özel telefonuna 8 Kasım, şirket hattına ise 31 Aralık 2014'te ByLock yüklediği belirlenen Gün'ün 2521 kez erişim sağladığı ByLock'a 1213 kez FOX binasındayken bağlandığı diğer bağlantıları ise Başakşehir'deki evinden gerçekleştirdiği kararda yer aldı.

Ercan Gün'ün kendi ve eşi adına Bank Asya hesapları bulunduğu Fethullah Gülen'in talimatı üzerine bu hesaplarda artışlar gerçekleştirdiği kaydedildi. Ercan Gün'ün HTS incelemesi sonucunda ise 71 adet ByLock'çu ile 40 adette FETÖ/PDY'den işlem görmüş kişi ile irtibatının belirlendiği ifade edildi.

FLAŞ İFADE

Ercan Gün'ün tutuklanma gerekçelerinden birisi de İstanbul Eski Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar'ın ifadesi oldu. Dolar'ın daha önce itirafçı olarak verdiği ifadesinde Ercan Gün'ün kendisine 7 Şubat 2012'deki MİT Krizinin Fetullah Gülen'in talimatı ile çıktığını, MİT Müsteşarının alınma talimatını Gülen'in onayladığını söylediğini anlatmıştı.

REDDETTİ

Ercan Gün ise gerek savcılıkta gerekse de Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusunda ByLock kullanıcısı olduğunu ve Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı iddiasını reddetti. Gün, Yunus Dolar'ın sözlerini de kabul etmedi.

BYLOCK'TAN GELEN TALİMATLAR...

Hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu belirtilen Gün'ün örgüt üyesi olduğu, örgütün kriptolu uygulamasını yoğun ve etkin şekilde kullandığı, buradan gelen örgütsel talimatları uyguladığı kaydedildi. Ercan Gün daha öncede Hrant Dink dosyası kapsamında tutuklanarak cezaevine konulmuştu.