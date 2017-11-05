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9 teröristin etkisiz hale getirildiği yı anlatan fotoğraflar

İHA

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Giriş Tarihi: 5.11.2017 11:11 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 11:20
9 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmayı anlatan fotoğraflar

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında 1'i sağ, 8'i ölü etkisiz hale getirilen teröristlerle ya giren JÖH timinden 1 un silahı ve kamuflajını parçaladığı kurşun delikleri çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

3 gün önce Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri, Nazımiye ilçesi Kadirsırtı Dokuzkayalar bölgesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyon yaptı. Şiddetli nın yaşandığı öğrenilen operasyonda 1'i sağ 9 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler'in (36) terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim saha doğu sorumlusu olduğu, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ ve "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'la birlikte 300 bin lira ödüllü İçişleri Bakanlığının terör arananlar gri listesinde oldukları tespit edildi. Timler tarafından yaralı olarak yakalanan ve gri listede yer alan terörist "Sema" kod adlı Besna Kartal'a ise ilk müdahaleyi askerler yaptı.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

9 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yaşanan şiddetli çatışmayı ise kurşunların isabet ettiği bir un silahı ile kamuflajındaki delik gözler önüne serdi. Timde yer alan uzman çavuşun silahının kabze kısmı teröristlerin sıktığı kurşunun isabet etmesi sonucu zarar görürken, kamuflajının da kol kısmına isabet eden kurşunun ise yırtarak delik açtığı öğrenildi.

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9 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmayı anlatan fotoğraflar
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