BUGÜN NELER OLDU

Megastar Tarkan, önceki akşam beşinci kez Harbiye Açıkhava Tiyatrosu sahnesindeydi. Ünlü şarkıcıyı izleyenler arasında; Suzan Sabancı, Nezih-Berrak Barut, Deniz Çakır ve Cenk Tosun gibi isimler de vardı.Tarkan'ın 'Beni Çok Sev' şarkısını söylediği sırada, binlerce kişinin ellerindeki 'Seni hep çok seveceğiz' yazılı pankartları aynı anda kaldırmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Gecenin en dikkat çekici anı ise; Tarkan'ın, eşi Pınar Tevetoğlu'na sahneden ilan-ı aşk ettiği dakikalardı. 'Beni Çok Sev' şarkısında herkesin sevdiği kişiye sarılmasını isteyen ünlü şarkıcı, eşine şöyle seslendi: "Benim aşkım da burada... Can Pınar'ımı, diğer yarımı buldum. Şarkı söylerken bana öyle bakma, heyecanlanıyorum. Gözümü alamıyorum senden." Üst üste beşinci konseri olmasına rağmen yine çok heyecanlı olduğunu dile getiren Tarkan, "Bana her gece sevginizle, ilginizle bu heyecanı hissettirdiğiniz için teşekkürler" dedi.