Megastar Tarkan yeni albümü '10' ile rekor kırdı

Tarkan'ın yeni albümü '10' ile bu yaz müzik piyasasına adeta damga vuruyor. 20 günde 330 bin adet CD satışı yapan Tarkan'ın bu sürede yarattığı ekonomi ise 32.2 milyon lirayı buldu. Tarkan bu hasılata CD satışlarının yanı sıra konser, online müzik satışları, sponsorluk anlaşmaları ve organizasyonlar ile ulaştı.

12 MİLYONU SPONSORLUK

Tarkan'ın bu yıl en önemli gelir kalemi ise sponsorluk anlaşması oldu. İletişim operatörü Turkcell'in internet üzerinden müzik dinleme platformu olan fizy ile dev bir anlaşma yapan Tarkan, buradan 12 milyon lira gelir elde etti. fizy bu anlaşma ile Tarkan'ın albümünü ilk defa online ortamda dinleyicilerle buluştururken, Tarkan'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki 7 konserine de sponsor oldu. Bu bütçenin içerisinde Tarkan ile reklam çekimleri de bulunuyor. fizy ile yapılan anlaşma kapsamında Tarkan'ın özel konserler de düzenlemesi bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre Megastar'ın bir diğer önemli gelir kalemi ise konserler oldu. Tarkan fizy konserleri, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 1 Temmuz'da başladı. Toplam 7 konser verecek olan Tarkan 10 Temmuz'da son kez sahneye çıkacak. Bu konserleri ortalama 6 bin kişi izliyor. Biletlerin yüzde 90'ı satılmış durumda. Bilet fiyatları ise 82 lira ile 605 lira arasında değişiyor. Tarkan'ın bu konserlerden toplamda 8.4 milyon TL hasılat yapması bekleniyor. Yaz boyunca Bodrum gibi sahil kesimlerinde de özel konserler düzenlemesi beklenen Tarkan, burada da önemli bir gelire ulaşacak. Bu konserlerin de sponsoru yine fizy olacak.

330 BİN ADET SATTI

Türkiye'de son 10 yılda 200 bin adetlik CD satış rakamına ulaşan albüm olmamasına rağmen Tarkan bu alanda tam anlamıyla rekora koşuyor. Tarkan'ın yeni albümü 16 Haziran'da müzik marketlerde 19.90 TL'ye satışa çıktı. Doğan Music Company tarafından 20 gün önce piyasaya çıkan albüm bugüne kadar 330 bin adet satış rakamına ulaştı. Buradan 6.6 milyon liraya yakın hasılat yapan Tarkan, online müzik platformu gelirleriyle de bu alanda toplam 10 milyon liraya yakın ciroya ulaşmış oldu.

Megastar Tarkan, ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen Bakü Formula 1 Grand Prix yarışlarının 23 Haziran'daki açılışında da sahne aldı. Bilet fiyatlarının 130 lirayla 1500 lira arasında değiştiği yarışlar öncesinde konser veren ünlü sanatçıyı Formula 1 severler ücretsiz olarak izledi. 20 bin kişinin izlediği konser için Tarkan 500 bin dolar (1.8 milyon TL) aldı. Bu da Tarkan'ın 2017 yılı toplam gelirlerinde önemli bir yer tuttu.

İŞTE TARKAN'IN İŞTE TARKAN'IN GELİRLERİ

Açıkhava Konserleri................................ 8.4 milyon TL

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix.......... 1.8 milyon TL

Fizy anlaşması........................................ 12 milyon

Albüm+online..................................... 10 milyon TL

42 BİN

Tarkan'ı Açıkhava Sahnesi'nde izleyecek toplam kişi sayısı

82 TL

Tarkan konserleri-nin en ucuz bilet fiyatı

330 BİN ADET

Tarkan'ın toplam CD satışı

250

Tarkan'ın her bir konserinde çalışan kişi

16 HAZİRAN

Tarkan'ın albümünün piyasaya çıktığı tarih

2 MİLYON

Tarkan'ın şarkılarının fizy'de 48 saat içinde tıklanma sayısı