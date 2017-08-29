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Arkadaşının tabutunu görünce…

Giriş Tarihi: 29.8.2017 14:23 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 14:27
Arkadaşının tabutunu görünce…

İpek Tanrıyar, Vatan Şaşmaz'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
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Arkadaşının tabutunu görünce…
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