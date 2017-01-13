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50 yaş üstünde - riski

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  • Giriş Tarihi: 13.1.2017
50 yaş üstünde çay-kahve riski
50 yaş üstünde çay-kahve riski

Bilim insanları, öğleden sonra ve tüketen 50 yaş ve üstü kişilerin , kalp, obezite ve şeker hastalıklarıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı

İngiltere'deki "Age UK" adlı hayır kurumu, pek çok uzmanın görüşünü aldıktan sonra, 50 yaş ve üstündeki kişilerin 7-8 saatlik gece uykusu uyumaları gerektiğini hatırlattı ve gece uykularının kaçmaması için öğleden sonra ve içmemeleri tavsiyesinde bulundu. Kuruluş, aynı zamanda sağlıklı bir uyku için rehber de hazırladı. Bu rehberdeki önerilerden başlıcaları şöyle:

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YATAKTA TELEFONA BAKMA
Her gün aynı saatte uyanın.
Gün ışığından faydalanın.
Alkolü uykuya daha kolay dalmaya yardımcı olması için kullanmayın.
Akşam yemeğinizi yatmadan üç saat önce yiyin.
Yatağa girdikten sonra tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazların ekranlarına bakmaktan kaçının.
Reçetesiz satılan uyku ilaçlarını kullanmayın.
Ayaklarınızı sıcak tutmak için uyurken de çorap giyin.
Odanızda evcil hayvanınızla birlikte uyumayın.
Uyumadan önce partnerinizle tartışmaktan kaçının.
Gündüz şekerleme yapacaksanız dikkat edin. Yarım saatten fazla olmamalı.

İLERİ YAŞ UYKUYU ETKİLİYOR
Yaşla birlikte uyku düzeninin değiştiğine dikkat çeken uzmanlar, normal uyku saatleri dışında uyanma vakalarının arttığını belirtiyor. Ancak zihnen dinç kalmak için yeterince dinlenmenin önemi büyük. , kalp hastalıkları, obezite ve şeker hastalığı riskini artırıyor.