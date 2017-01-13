50 yaş üstünde çay-kahve riski

Bilim insanları, öğleden sonra çay ve kahve tüketen 50 yaş ve üstü kişilerin uyku bozukluğu, kalp, obezite ve şeker hastalıklarıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı

İngiltere'deki "Age UK" adlı hayır kurumu, pek çok uzmanın görüşünü aldıktan sonra, 50 yaş ve üstündeki kişilerin 7-8 saatlik gece uykusu uyumaları gerektiğini hatırlattı ve gece uykularının kaçmaması için öğleden sonra çay ve kahve içmemeleri tavsiyesinde bulundu. Kuruluş, aynı zamanda sağlıklı bir uyku için rehber de hazırladı. Bu rehberdeki önerilerden başlıcaları şöyle:

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