Fenerbahçe şampiyon oldu

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe, seriyi de 3-0 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

Sarı-lacivertli takım, serideki ilk iki maçı da 3-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Fenerbahçe, iki takımın da kontrollü başladığı maçta, rakibinin son anda yaptığı hataları iyi değerlendirdi ve ilk seti 25-20 üstün bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan Galatasaray, teknik molaları 8-6 ve 16-15 önde geçmesine rağmen, Fenerbahçe Natalia'nın smaçlarıyla üstünlüğü tekrar eline geçirdi ve bu setti de 25-18 kazandı.

Etkili mücadelesini sürdürerek son setten de 25-23 galip ayrılan Fenerbahçe, hem maçı hem de seriyi 3-0 kazanarak, kupayı müzesine götürdü.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Ebru Ayata

Galatasaray: Seda Aslanyürek, Aslı Kalaç, Centoni, Leys, Jack, Gamze Alikaya (Nihan Güneyligil, Ruseva, Güldeniz Önal, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Tomkom, Natalia, Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Kim (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein)

Setler: 20-25, 18-25, 23-25

Süre: 87 dakika (27, 27, 33)