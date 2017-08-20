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maçının tüm ayrıntıları

Giriş Tarihi: 20.8.2017 10:54
Fenerbahçe Trabzonspor maçının tüm ayrıntıları

ile , sezonun ilk büyük maçında karşı karşıya... Saha dışında Ekici ve Giuliano’nun transferlerinde karşı karşıya gelen iki takım, bugün saha içinde kozlarını paylaşacak. Kanarya, Vardar maçının üzüntüsünü unutturmak, Fırtına 20 yıllık hasreti dindirmek istiyor.. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçında ile bugün karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'ndeki Vardar mağlubiyetini unutturmak isteyen ev sahibi sarı-lacivertliler, bordo-mavili rakibi önündeki muhteşem serisini sürdürmek için de sahaya çıkacak. İki kulüp, bu yılın başında önce Mehmet Ekici, daha sonra da Giuliano'nun transferinde karşı karşıya gelmiş, kazanan iki oyuncuyu da renklerine katan Fenerbahçe olmuştu. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

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Fenerbahçe Trabzonspor maçının tüm ayrıntıları
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