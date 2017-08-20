Fenerbahçe Trabzonspor maçının tüm ayrıntıları

Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'ndeki Vardar mağlubiyetini unutturmak isteyen ev sahibi sarı-lacivertliler, bordo-mavili rakibi önündeki muhteşem serisini sürdürmek için de sahaya çıkacak. İki kulüp, bu yılın başında önce Mehmet Ekici, daha sonra da Giuliano'nun transferinde karşı karşıya gelmiş, kazanan iki oyuncuyu da renklerine katan Fenerbahçe olmuştu. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

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