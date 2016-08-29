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'de basketbol takımı kontrolünden geçti

  • AA
  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 13:17
Fenerbahçe'de basketbol takımı sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'de basketbol takımı sağlık kontrolünden geçti

Sarı-lacivertli takımın teknik heyet ve oyuncuları, kontrolünden geçti

Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak sarı-lacivertli takımda başantrenör Zeljko Obradovic, yardımcıları ile oyuncular Ali Muhammed, Jan Vesely, Ekpe Udoh, Pero Antic ve Kostas Sloukas, Göztepe Medical Park Hastanesi'nde çeşitli testlere tabi tutuldu.

Sağlık kontrolünde öncelikle kan değerleri alınan sarı-lacivertliler, cerrahi, dahiliye, kulak-burun-boğaz ve göz muayenelerinden sonra efor testinden geçti.

'de oyuncular Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Berk Uğurlu, Egehan Arna ile Ahmet Can Duran daha önce sağlık kontrolünden geçmişti.

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