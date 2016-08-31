Ergin Ataman milli takımı bıraktı!

Basketbol Milli Takım Coach'u Ergin Ataman görevini bıraktı. Federasyon haberi doğruladı.

Milli Takımlar Menajeri Barbaros Akkaş, "Sayın Başkan Harun Erdenay kendisine, ya Milli Takım, ya da Galatasaray demişti. Kendisinin iki takımı birden çalıştırma önerisi kabul görmemişti. Zaten Ergin hocanın sözleşmesi bitti. Galatasaray'ı tercih ettiğine göre Milli Takım şimdi yeni bir hoca arayışına girecek" dedi.



HARUN ERDENAY: ERGİN HOCA GALATASARAY'I SEÇTİ



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay da, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın milli takımdaki görevini bıraktığını açıkladı.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, katıldığı bir televizyon programında A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Galatasaray Odeabank'ı çalıştıran Başantrenör Ergin Ataman'ın seçimini hangi yönde kullandığını açıkladı.



Harun Erdenay'ın Ergin Ataman açıklaması şöyle:

"Turgay Demirel, Ergin Ataman ile 3 senelik bir anlaşma yapmıştı. O anlaşma da şu anda bitti. Ben Ergin Hoca ile konuşmamda 'Milli Takım antrenörünün sadece Milli Takım çalıştırması gerekiyor' demiştim. Ergin Hoca ile son konuşmamızda o da bana Galatasaray'ı seçtiğini söyledi. Biz de hepimiz yolumuza bakacağız. Zaten Ergin Ataman'ın 10 gün içerisinde kontratı bitiyor. Büyük ihtimalle gelecek turnuvada başka bir hoca ile yolumuza devam edeceğiz."