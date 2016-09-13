Kenan Sipahi resmen Beşiktaş'ta

Futbolda eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i transfer eden Beşiktaş, basketbolda da rakibinden oyuncu kaptı! Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Kenan Sipahi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, geçen sezon Pınar Karşıyaka'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonu geri döndüğü kulübü Fenerbahçe ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran milli basketbolcu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı.

Oyun kurucu olarak görev alan 197 cm boyundaki genç oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

KENAN SİPAHİ KİMDİR?

26 Mayıs 1995 Kosova doğumlu olan Kenan Sipahi, 197 cm boyunda ve oyuncu kurucu olarak görev almaktadır.

Tofaş altyapısından yetişen genç basketbolcu, 2010 yılında Tofaş'ın A Takımına yükseldi. 3 sezon Bursa ekibinde görev alan Kenan Sipahi, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye tranfer oldu.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 16 lig maçına çıkan Kenan Sipahi; 4.4 sayı, 2.3 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Aynı sezon Euroleague'de 15 maçta görev alan genç basketbolcu; 2.7 sayı, 1 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarını tutturdu.

Bir sonraki (2014-2015) sezon Fenerbahçe forması ile 33 lig maçına çıkan başarılı basketbolcu; 3.1 sayı, 1.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Aynı sezon Kenan Sipahi Euroleague'de 21 maçta görev aldı ve 1.7 sayı ortalamasını tutturdu.

2015-2016 sezonunda İzmir ekibi Pınar Karşıyaka forması giyen Kenan, süre aldığı 31 lig maçında; 7.6 sayı, 4.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarını yakaladı. İzmir ekibiyle aynı zamanda 10 Euroleague maçına çıkan genç basketbolcu; 5.3 sayı, 1.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla sahadan ayrıldı.

Kenan Sipahi, 2016-2017 sezonu başında Beşiktaş Sompo Japan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.