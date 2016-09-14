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Mehmet Okur yeniden 'de

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  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 02:15
Mehmet Okur yeniden NBA'de
Mehmet Okur yeniden NBA'de

temsilcisi Phoenix Suns, Mehmet Okur'u oyuncu yetiştirme antrenörü olarak teknik kadrosuna dahil etti

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur, Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden Phoenix Suns'ta oyuncu yetiştirme antrenörü olarak görev alacak.

Batı Konferansı temsilcilerinden Phoenix Suns'ın sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, uzun yıllar NBA'de forma giyen 37 yaşındaki eski basketbolcu Mehmet Okur'un, oyuncu yetiştirme antrenörü olarak bu sezon teknik ekipte yer alacağı belirtildi.

NBA'de uzun yıllar boyunca Detroit Pistons, Utah Jazz ve Nets takımlarında forma giyen Mehmet Okur, 2007'de ise NBA All-Star takımına seçilmişti. Mehmet Okur, 2004 yılında Detroit Pistons takımıyla şampiyonluk da yaşamıştı.


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