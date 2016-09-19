THY Euroleague Final Four'u İstanbul'a geliyor!

Turkish Airlines Euroleague'de Final Four organizasyonunun ev sahibi Sinan Erdem Spor Salonu olacak

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan Turkish Airlines Euroleague'de Final Four'un yüzde 99 olasılıkla İstanbul'da düzenleneceği öğrenildi.

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Skorer'in haberine göre önce İstanbul ile Moskova'nın yarıştığı, ardından Rotterdam ile Belgrad'ın da yarışa katıldığı ev sahipliği için geçtiğimiz günlerde Sırbistan ihtimali ağırlık kazanmıştı. Ancak Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş ve Galatasaray Odeabank'ın boy göstereceği dev organizasyonun ana sponsoru Türk Hava Yolları'nın devreye girmesi, diğer önemli sponsorların da Türk firmaları olması, ivmeyi yeniden İstanbul'a çevirdi.

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FIBA ile Euroleague arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle, Türk takımlarının, Basketbol Federasyonu'nun da etkisiyle Euroleague organizasyonu olan Eurocup'a katılmama kararı alması nedeniyle Euroleague yönetiminin İstanbul seçeneğine sıcak bakmaması 'Eurocup'a takım göndermezseniz ev sahipliğini vermeyiz' blöfüne karşı, Türkiye'nin ev sahipliği konusunda ciddi bir devlet desteği garantisinin bulunması organizasyonun Sinan Erdem Spor Salonu'na verilmesini sağladı.



Fenerbahçe Final Four'u Ülker Sports Arena'da düzenlemek için başvuruda bulunmuş, ancak salonun bazı fiziki yetersizlikleri nedeniyle Euroleague'den onay çıkmamıştı.