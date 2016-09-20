Ergin Ataman: "İyi transferler yaptık"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, bu seneki hayalinin geçen seneki takımı koruyup, birkaç takviye yapmak olduğunu belirterek, “Transfer döneminde bizim dışımızda gerçekleşen olaylar, şanssızlıklar, cezalar oldu. Euroleague takımlarına baktığımızda 11 veya 12. bütçe konumundayız. Kadroya baktığımızda her mevkide iyi 2 oyuncumuz var. Astronomik transferler yapmadık, iyi transferler yaptık” dedi.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroelague medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İtalya'da ilk kampı tamamladıklarını söyleyen Ataman, "Bormio'da çalıştık, Daha sonrada Sardunya Adası'nda özel maç ve turnuva oynadık. Yeni bir takımız. Geçen yılki kadrodan 5 kişi kaldı. Yeni oyuncuları yaptığımız antrenmanlarla ve hazırlık maçlarıyla sisteme monte etmeye çalışıyoruz. Oyuncuları kendi takımımızda görmek daha farklı. Kendimize göre yeni metot arayışları içindeyiz. Bu aşamada İtalya bölümünü tamamladık. Euroleague'in başlamasına daha var. Bizim hazırlıklarımız, maçlarımız devam edeceğiz. Bu hafta sonu Moskova'da Khimki Moskova ile hazırlık maçı oynayacağız. Oradan Atina'ya gideceğiz. Olympiacos ile iki ve AEK ile oynayacağız. Kapasiteli bir kadromuz var. Çok yeni oyuncu var. Onları takım halinde oynatmaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"ASTRONOMİK TRANSFERLER YAPMADIK AMA İYİ TRANSFERLER YAPTIK"



Bu seneki hayalinin geçen seneki takımı koruyup, birkaç takviye yapmak olduğunu belirten Ataman, "Transfer döneminde bizim dışımızda gerçekleşen olaylar, şanssızlıklar, cezalar oldu. En önemli oyuncularımızdan Mc Collum ve Lasme'yi kaybetmiş olmamız. Makul bütçelerle iyi takım kurduk. Bugün Euroleague takımlarına baktığımızda 11 veya 12. bütçe konumundayız. Kadroya baktığımızda her mevkide iyi 2 oyuncumuz var. Astronomik transferler yapmadık, iyi transferler yaptık. Hepsi çok şey beklediğimiz oyuncular. Bu kadronun iyi bir kimyası olduğu için bu oyuncuları aldık. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Bunları da maç içinde gereken yerlerde kullanmamız bize kalacak" diye konuştu.

"KRSTİC 1 LİRA ÜCRET ALMADI"



Yeni transfer edilen fakat sakatlığı dolayısıyla takımdan ayrılan Sırp oyuncu Nenad Krstic için Ataman şunları söyledi:



"İtalya'da oynadığımız ilk maçta gösterdi. Sağılıklı bir Krstic Avrupa'nın en iyi pivotu. Bugüne kadar Avrupa'da oynadığı fiyatın 4'te 5'te bir fiyatına anlaşma yaptık. Sağlıklı olduğu takdirde onu kullanacaktık. Antrenman temposu ve hazırlıkları maçları da başlayınca dizindeki sakatlık nüksetti. Dizi şişti. Yeniden kontrole gittiğinde de yeni operasyona ihtiyacı olduğu ve 2, 3 ay uzak kalacağı açıklandı. O da takıma katkı sağlayamayacağını düşündüğü için karşılıklı anlaştık. Kendisi istedi. 1 lira ücret almadı. Sonrasında Avrupa basketbolunun en iyi oyuncularından Tibor Pleiss'ı aldık" ifadelerini kullandı.

"CEZA 3 YA DA 6 AY OLSAYDI LASME'Yİ KULLANMAK İSTİYORDUK"



Geçen sezon keyif verici madde kullandığı için ceza alan Stephane Lasme için ise Ataman, "Bizim bekletimiz bu tip cezalar 3 ve 6 aydı. Bu tarz keyif verici madde kullanan kişilerin cezalarının süresi uzatıldığı için 1 yıl ceza aldı. Kendisi tahkime gidecek. Bizim kontrantlı oyuncumuz olmadığı için biz takip edemiyoruz. Ceza 3 ya da 6 ay olsaydı Lasme'yi kullanmak istiyorduk. Eurocup şampiyonluğunda önemli oyuncuydu. Hata yapmıştır. Basketbola döndüğü zaman her kulüp isteyecektir" diye konuştu.



Euroleague'in yeni formatının müthiş olduğunu belirten Ataman, "Her hafta maçlar olacak. Bizler açısından keyif verici ama yorucu olacak. Çok zor bir sezon olacak. Seyirci açısından güzel olacak. 4 tane Euroleague takımı var. Biz de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.