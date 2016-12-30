Galatasaray-Brose Baskets Bamberg maçı

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague 15. hafta maçında Alman temsilcisi Brose Baskets Bamberg'i Abdi İpekçi Arena'da konuk ediyor

Galatasaray Odeabank, geride kalan 14 maçta 4 galibiyet ve 10 yenilgiyle ligde son sırada yer alırken, 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Brose Bamberg ise 11. sırada bulunuyor.



CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY ODEABANK TAKIM NOTLARI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, tarihinde 4. kez EuroLeague'de mücadele ediyor. Avrupa Arenası'ndaki en büyük organizasyonda toplamda 81 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmalardan 30 galibiyet ve 51 mağlubiyet aldı.

Galatasaray Odeabank'ın 32 yaşındaki takım kaptanı Sinan Güler, Sarı-Kırmızılı formayla en çok EuroLeague'de oynayan oyuncu konumunda (62).

Alex Tyus, Anadolu Efes karşılaşmasıyla birlikte EuroLeague kariyerindeki 100. maçına çıktı.

Austin Daye, beş EuroLeague karşılaşmasında 19 kez serbest atış çizgisine geldi ve bu atışları hiç kaçırmadı: 19/19.

Alex Tyus, bu sezon maç başına yaptığı 1.6 blok ortalamasıyla EuroLeague'de üçüncü sırada yer alıyor.

Tibor Pleiss, 2 ribaund daha aldığı takdirde EuroLeague'de 500. ribaundunu almış olacak.

Vladimir Micov 32 sayı daha ürettiği takdirde EuroLeague'de 1.000. sayısına ulaşacak.

EuroLeague'de 9 yıl oynayan Emir Preldzic, takımıda en uzun sene EuroLeague'de forma giyen oyuncu konumunda.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ (GALATASARAY ODEABANK – BROSE BASKET BAMBERG)

Atılan Sayı: 78.1 – 80.7

Ribaund: 31.9 – 31.1

Asist: 18.6 – 17.8

Top çalma: 6.6 – 3.9

Blok: 3.8 – 3.4

İki sayı yüzdesi: %50.8 – %54.9

Üç sayı yüzdesi: %36.3 – %41.8

Serbest atış yüzdesi: %70.9 – %81.9

Verimlilik puanı: 85.4 – 86.6

İstatistik liderleri (Galatasaray Odeabank – Brose Basket Bamberg)

Sayı: Sinan Güler (11.1) – (13.1) Darius Miller

Ribaund: Alex Tyus (5.4) – (7.9) Nicolo Melli

Asist: Sinan Güler (5.6) – (5.5) Nikos Zisis

Top çalma: Sinan Güler (1.3) – (0.8) Fabien Causeur

Blok: Alex Tyus (1.6) – (1.0) Daniel Theis

Verimlilik: Alex Tyus (12.5) – (19.6) Nicolo Melli