Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray – Darüşşafaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında bu akşam Türkiye'yi THY Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 12 haftada 8'er galibiyet elde eden Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş saat 21.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak. Galatasaray – Darüşşafaka maçı NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ (GALATASARAY ODEABANK – DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ):

Atılan Sayı: 79.3 – 80.8

Ribaund: 33.3 – 39.9

Asist: 20.2 – 17.7

Top çalma: 6.9 – 5.9

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ (GALATASARAY ODEABANK – DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ):

Sayı: Jon Diebler (8.6) – (9.8) Luke Harangody

Ribaund: Tibor Pleiss (5.2) – (8.0) Marcus Slaughter

Asist: Sinan Güler (5.6) – (3.9) Bradley Wanamaker

Blok: Alex Tyus (1.2) – (0.5) Furkan Aldemir

Top çalma: Sinan Güler (1.8) – (2.0) Marcus Slaughter