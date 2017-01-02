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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 11:34
Galatasaray – Darüşşafaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray – Darüşşafaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Doğuş ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray – Darüşşafaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında bu akşam Türkiye'yi THY Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 12 haftada 8'er galibiyet elde eden Odeabank ile Doğuş saat 21.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak. Galatasaray – Darüşşafaka maçı 'dan naklen yayınlanacak.

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TAKIM İSTATİSTİKLERİ (GALATASARAY ODEABANK – DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ):

Atılan Sayı: 79.3 – 80.8
Ribaund: 33.3 – 39.9
Asist: 20.2 – 17.7
Top çalma: 6.9 – 5.9

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ (GALATASARAY ODEABANK – DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ):

Sayı: Jon Diebler (8.6) – (9.8) Luke Harangody
Ribaund: Tibor Pleiss (5.2) – (8.0) Marcus Slaughter
Asist: Sinan Güler (5.6) – (3.9) Bradley Wanamaker
Blok: Alex Tyus (1.2) – (0.5) Furkan Aldemir
Top çalma: Sinan Güler (1.8) – (2.0) Marcus Slaughter

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