Ergin Ataman: “Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım”

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, maç boyunca kontrolün Anadolu Efes'in elinde olduğunu söyleyerek, “Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım. Çok fazla alternatif oyunculara sahipler“ dedi

THY Euroleague'in 16. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 84-73 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi bırakmamalarına rağmen maçı bir türlü koparamadıklarını dile getiren Ergin Ataman, "Biz de kritik anlarda 4-5 sayıya kadar geldik. Fakat hücumda atışları kaçırmamız maçı kazanmamıza engel oldu. Mücadeleyi bırakmadık ama maçı da koparamadık. Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım. Çok fazla alternatif oyunculara sahipler. Bu akşam Tyus, Micov ve Sinan harici oyunculardan katkı alamadık. Jon Diebler ve Austin Daye ise takıma katkı sağlamaktan çok zarar verdiler. İyi oynayan oyuncularımızın yanına performans olarak 1-2 oyuncu daha eklersek bizim için iyi olacak. Anadolu Efes'i kutluyorum" ifadelerini kullandı.



VELİMİR PERASOVİC: "ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLAR İÇİN DAHA İYİ OYNAMALIYIZ"



Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, maçı bir türlü koparamadıklarını ifade ederek, "Maçı kırma noktasına da geldik ama maçı bir türlü koparamadık. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyorsak daha iyi oynamalıyız" dedi.



THY Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic karşılaşmayı değerlendirdi.



Maç boyunca iyi mücadele ettiklerini söyleyen Velimir Perasovic, "Geçen maçtan bu yana çok fazla değişmiş bir Galatasaray vardı. Bugün iyi bir efor sarf ettiler. Bizim için de çok önemli bir galibiyetti. Bu tarz maçlar genellikle stresli maçlar olabiliyor. Maçı kırma noktasına da geldik ama maçı bir türlü koparamadık. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyorsak daha iyi oynamalıyız" diye konuştu.