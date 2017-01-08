Bulls, Butler'la kazanıyor

NBA'de Chicago Bulls forması giyen Butler, Toronto Raptors'ı yendikleri maçta attığı 42 sayıyla, son 6 karşılaşmada 3'üncü kez 40 sayının üzerinde skor üretti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ı uzatma sonunda 123-118 yenen Chicago Bulls'un all-star oyuncusu Jimmy Butler, son 6 maçta 3. kez 40 sayı barajını geçti.

NBA'e, Portland Trail Blazers-Detroit Pistons mücadelesinin hava koşulları yüzünden ertelenmesi nedeniyle 7 maçla devam edildi. Üst üste aldığı yenilgilerin ardından toparlanma sürecine giren Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Toronto Raptors'ı, uzatmada 123-118 mağlup etti.

Peş peşe 3. galibiyetini alan Bulls'un all-star oyun kurucusu Jimmy Butler, 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla "double-double" yaptı. Son 6 maçta 3'üncü kez 40 sayı barajını geçen Butler, kariyerinin 7'nci 40 sayı ve üzeri performansına imza attı.

Ev sahibi ekipte Dwyane Wade 20 sayı, 7 asist ve Doug McDermott 17 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 36 sayı, 8 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 27 sayı, 12 asist, 9 ribaunt, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

WESTBROOK'TAN 17'NCİ "TRİPLE-DOUBLE"

Oklahoma City Thunder ile Denver Nuggets arasındaki karşılaşmayı, 121-106 ev sahibi Thunder kazandı.

Maçı 32 sayı, 17 ribaunt, 11 asistle tamamlayan Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, bu sezonki 17'nci, kariyerinin 54'üncü "triple-double"ını yaptı.

Westbrook ayrıca, 1988-1989'da bunu başaran Michael Jordan'dan bu yana bir sezonda 30 sayılık 10 "triple-double"a imza atan ilk oyuncu oldu.

Nuggets cephesinde Wilson Chandler 24 sayı, 7 ribaunt, Will Barton 21 sayı, 7 ribaunt ve Jusuf Nurkic 11 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-New York Knicks: 123-109

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 117-108

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 123-118 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 92-94

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 121-106

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 82-97

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 102-85