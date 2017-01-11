Le Mans-Pınar Karşıyaka (CANLI)

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka, 12. hafta mücadelesinde Erman Kunter’in çalıştırdığı Le Mans Sarthe’ye konuk oluyor. Mücadele ASpor'dan canlı olarak yayınlanıyor

Grubunda 11 hafta sonunda aldığı 7 galibiyet ve 4 yenilgiyle 18 puanla ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, grup lideri olma şansını yakalayabileceği bir maça çıkıyor. Grupta 8 galibiyet ve 3 yenilgiyle lider durumda bulunan Le Mans'a konuk olacak temsilcimiz, İzmir'de 13 sayı farkla yenildiği rakibini Fransa'da en az 14 sayı farkla yendiği takdirde liderlik koltuğuna oturacak.

1. periyot: Le Mans 21-24 Pınar Karşıyaka

2. periyot: Le Mans- 38-31 Pınar Karşıyaka

ASpor CANLI YAYIN

Pınar Karşıyaka kafilesinin yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Fransa'ya daha önceden belirlenen plana göre gidememesi üzerine dün akşam oynanması gereken ancak FIBA tarafından bugüne ertelenen mücadele Türkiye saatiyle 22:30'da başlayacak.