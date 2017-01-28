İkiyüzlü Avrupa'ya Obradovic tokadı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını başarıdan başarıya koşturan Zeljko Obradovic’in, takımın yanı sıra ülkedeki gündemi de yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Sırbistan'da haftalık yayın yapan Nedeljnik isimli dergiye kapak olan deneyimli antrenör, İstanbul'da verdiği röportajda Türkiye'de yaşanan terör olayları ve bunlarla ilgili düşüncelerini açıkladı.

Obradovic şunları söyledi:

"BU TİP TERÖR EYLEMLERİ BİRÇOK YERDE OLUYOR"

"Bugün Suriye'deki savaşın başladığından beri Türkiye'de 180 bin Suriyeli çocuğun doğduğunu okudum. Burada Suriye'den gelen 3 milyon mülteci var. Bunları kontrol altında tutabilmek şu an bir numaralı sorun olarak görünüyor. Bir başka konu tabii havaalanları. Atatürk Havaalanı'na saldırı olduğunda tabii bunun sizin başınıza da gelebileceğini düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü seyahat eden bir kişisiniz. Ardından bu tip terör eylemlerinin birçok yerde olduğunu ve bunlarla yaşamanız gerektiğini kendinize söylüyorsunuz."

'FARKLI ETKİLER'

Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırılarının, Avrupa'nın farklı yerlerinde de gerçekleştiğine dikkat çeken Fenerbahçe antrenörü, buna karşın yerine göre farklı etkiler yarattığını dile getirdi. Obradovic, "Paris, Berlin ve Nice'te de bunlar yaşandı. Ancak Avrupa'nın reaksiyonu farklı oldu. Orada olduğunda herkes şikayet ediyor ama burada olduğunda aynı şiddette bir tepki görmüyorum. Her iki tarafta da ölenler, masum insanlar. Bunlar birilerinin oğlu, annesi, kardeşi ya da dostu..." ifadelerini kullandı.

'BİR ŞEYLERİN TERS GİTTİĞİ HİSSEDİLİYOR'

Reina saldırısıyla ilgili hislerini de paylaşan Obradovic, "Yılbaşı gecesi Belgrad'dan dostlarımız gelmiş, Sırp müzisyenlerin çaldığı bir Boşnak restoranına gitmiştik. Şöförüm bir ara gece kulübü Reina'da bir şeyler olduğunu söyledi. Birçok insanın öldürüldüğü bir trajediydi. O andan itibaren müzik sesi kulağımdan uzaklaştı. Ve tabii panikliyorsunuz da. Dışarı bakıyorsunuz taksiler gelip geçiyor, her şey normal görünüyor. Ancak bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsunuz."