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Galatasaray çeyrek finale yükseldi!

AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 22:34
Galatasaray çeyrek finale yükseldi!
Galatasaray çeyrek finale yükseldi!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Virtus Eirene'yi 68-66 mağlup etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında Galatasaray, sahasında İtalyan temsilcisi Virtus Eirene'yi 68-66 yendi.

Deplasmanda ilk maçı 77-67 kazanan Galatasaray, rövanşta da rakibini mağlup edip çeyrek finalist olmayı başardı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Goran Sljivic (Avusturya), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Evgeny Vetrov (Rusya)

Galatasaray: Işıl Alben 14, Pınar Demirok 6, Da Silva 2, Vitola 5, Jefferson 24, Deniz Çolakoğlu, Paris, Traore 12, Cansu Köksal 5

Virtus Eirene: Larkins 19, Nicholls 14, Gorini 5, Vanloo, Ndour 17, Consolini 5, Valerio, Formica 6, Bagnara

1. Periyot: 14-15

Devre: 34-34

3. Periyot: 50-55

Beş faulle oyundan çıkan: 31.25 Cansu Köksal (Galatasaray)