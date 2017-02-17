Rakamlarla NBA All-Star Hafta Sonu

NBA'in en çok izlenen organizasyonların All-Star 20 Şubat Pazartesi sabaha karşı 04.00'da düzenlenecek

ABD'de bu yıl 66'ncısı düzenlenecek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu etkinliği, 215 ülkeden izlenebilecek.

New Orleans kentinin 3. kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda, lig tarihindeki en yetenekli ve başarılı oyuncular, sahada kozlarını paylaşacak.

Türkiye'de TV8,5 ekranlarından takip edilebilecek NBA All-Star Hafta Sonu, 215 ülkedeki taraftarlara 49 dilde canlı olarak ulaşacak.

İşte NBA All-Star emojileri ?? pic.twitter.com/l3FmOaRnPO — Sabah Spor (@sabahspor1) February 17, 2017

Söz konusu etkinlikle ilgili bilgi ve istatistikler şöyle:

- Son şampiyon Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 291 sayıyla tüm All-Star tarihinin en skorer ismi olarak dikkati çekiyor.

- 2015 ve 2016 olmak üzere üst üste iki yıl All-Star'ın en değerli· oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan ilk oyuncu konumundaki Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook, bu yılki karşılaşmaya Batı Karması'nın yedekleri arasından başlayacak.

- Golden State Warriors, All-Star takımına yolladığı dört oyuncuyla (Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green ve Klay Thompson) bu alanda NBA rekoru kırdı.

- Memphis Grizzlies'dan Marc Gasol, 3 kez (2012, 2015 ve 2017) NBA All-Star müsabakasına seçilen ilk isim olarak kulüp tarihine geçti.

- Golden State Warriors'tan Kevin Durant, 25,6 sayı ile tüm All-Star müsabakalarında en yüksek sayı ortalamasını elinde tutan oyuncu konumunda bulunuyor.

- Önceki All-Star maçlarında 41'er sayı kaydeden Russell Westbrook ve Paul George, bu yılki maçta da görev alarak Wilt Chamberlain'in 1962'deki 42 sayılık rekorunu kırmaya çalışacak.

- All-Star takımında forma giyen 10 oyuncu, diğer etkinliklerde de görev alacak. DeMarcus Cousins, Anthony Davis, Gordon Hayward, Isaiah Thomas ve John Wall yetenek, Kyrie Irving, Kyle Lowry, Klay Thompson ve Kemba Walker 3 sayı, DeAndre Jordan ise smaç kategorisinde yarışacak.

- NBA All-Star Hafta Sonu'nda 232 yeni ve eski NBA oyuncusu parkeye çıkacak. Bu oyuncular arasında, New Orleans kentinde daha önce 2008 ve 2014'te düzenlenen organizasyonlarda MVP seçilen LeBron James ve Kyrie Irving, bu yıl Doğu Konferansında ilk beşte sahaya çıkacak.

- Geçen yıl çaylak takımının ilk 5'inde forma giyen oyuncuların tümü, bu yıl farklı kategorilerde forma giyecek. Devin Booker, Jahlil Okafor ve Karl-Anthony Towns ABD takımında, Nikola Jokic ve Kristaps Porzingis ise Dünya takımında oynayacak.