Anadolu Efes'ten kritik kayıp

Turkish Airlines Euroleague 25. hafta maçında Anadolu Efes, Brose Bamberg’e 68-87’lik skorla skorla mağlup oldu.

Salon: Abdi İpekçi Arena

Hakemler: Matej Boltauzer xx, Piotr Pastusıak xx, Benjamin Jimenez xx



Anadolu Efes: Cedi Osman xx 15, Brown xx 13, Heurtel xx 11, Paul xx 9, Dunston x 7, Thomas x 5, Honeycutt x 3, granger x 3

Brose Bamberg: Radosevic xxx 16, Melli xxx 16, Lo xx 15, Miller xx 14, Causeur x 7, Theis x 4, Heickmann x 5, Zisis x 4, nikolic x 4, Veremenko x 2



1. Periyot: 23-17 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 32-42 (Brose Bamberg lehine)

3. Periyot: 45-64 (Brose Bamberg lehine)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Almanya'nın Brose Bamberg takımına 87-68 yenildi.

Bu sonuçla Brose Bamberg ligde 9. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 12. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta 5. dakika 11-11 geçildi. Mola dönüşü Cedi Osman'ın boyalı alandan ve üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle etkili bir oyun sergileyen Anadolu Efes, 8. dakikayı 18-14 önde geçti. Kalan bölümde iyi savunma yapan Anadolu Efes, Brown'un isabetleriyle çeyreği 23-17 üstün tamamladı.

Maçın ikinci periyoduna iyi başlayan, Anadolu Efes'in hücumda yaptığı top kayıplarını Radosevic ve Causeur ile iyi değerlendiren Brose Bamberg, 14. dakikada 10-0'lık seri yakaladı: 23-33. Kalan bölümde etkili oyununu devam ettiren Almanya temsilcisi, Lo ve Radosevic'in kaydettiği basketlerle rakibinin öne geçmesine izin vermeyerek soyunma odasına 10 sayı farkla (32-42) önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Anadolu Efes Heurtel ile sayılar bulsa da Brose Bamberg, Radosevic ile etkili olarak farkın kapanmasına izin vermedi ve 25. dakikayı 50-39 önde geçti. Mola dönüşü skor üretmekte zorlanan lacivert-beyazlı takım karşısında konuk ekip, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve 27. dakikada Heckmann'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı 19 sayıya çıkardı: 39-58. Kalan bölümde Lo ile etkili oyununu devam ettiren Brose Bamberg, final periyoduna 64-45 üstün girdi.

Son çeyreğe de iyi başlayan Almanya temsilcisi, Lo ve Melli'nin sayılarıyla 35. dakikada üstünlüğünü (70-74) sürdürdü. Kalan bölümde oyunun kontrolünü tamamen eline alan ve rakibini top kayıplarına zorlayan Brose Bamberg, salondan 87-68 galip ayrıldı.

Bu arada karşılaşma öncesi, şubat ayının en değerli oyuncusu seçilen Thomas Heurtel'e Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan plaket takdim etti.