Aslan'dan müthiş galibiyet

Galatasaray Odeabank THY Euroleague 26. hafta maçında Olympiakos'u deplasmanda 80-71 mağup etti.

Olympiakos potada Galatasaray'a boyun eğdi. Sarı-kırmızılılar 15 sayı geriye düştüğü rakibine 9 sayı fark attı.

İlk 2 dakikasının ardından Olympiakos'un oyunda üstünlük sağladı mücadelenin ilk çeyreği 27-14 Yunanistan temsilcisinin üstülüğüyle geçilirken ribaundlarda da 12-3'lük Olympiakos hakimiyeti vardı.

İkinci çeyrek farkı bir ara 16'ya kadar çıkartan Olympiakos potaya yaptığı ataklarla ve ikinci şans sayılarıyla oyun üstünlüğünü devam ettirdi ve devreye 48-35'lik skorla gidildi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Galatasaray Odeabank 7-0'lık bir seriyle farkı tek hanelere indirmeyi başardı. Çeyreğin bitimine 3:14 kala Sinan Güler'den gelen üçlükle skor 55-49'a geldi. Toplamda 21-5'lik seri yakalayan Sarı Kırmızılılar Austin Daye'in üçlük isabetiyle de skoru 57-57'de dengeledi ve Olympiakos molası geldi. Öne geçme fırsatlarından yararlanamayan temsilcimiz son çeyreğe 59-57 geride girdi.

Olympiakos'un maç boyunca süren kötü dış atış yüzdesi bu çeyrekte de devam ederken 1/16 oranına kadar geldi. Çeyrekte öne geçmeye başaran Galatasaray Odeabank 6. dakikayı 66-68 önde geçti. Micov'dan gelen üçlüklerle farkı açmayı başaran Galatasaray Odeabank son dakikaya 69-76 önde girdi. Kalan bölümde Austin Daye ile 3 faul atışından yararlanamasa da Galatasaray Odeabank maçtan 71-80 galip ayrıldı. (basketdergisi)