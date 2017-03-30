Anadolu Efes-Olympiakos (CANLI)

THY Euroleague'de Play-off'u garantileyen iki ekip 29. hafta maçında karşılaşıyor.Temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u ağırlıyor.

Ligde üst üste son üç maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes son sekiz maçında da yedi galibiyet alıp fırtına gibi eserek Play-off hakkını elde etti. Koç Velimir Perasovic'in takımı altıncı sırada yer alıyor ve dördüncü sıraya yükselme şansına da sahip durumda.



Olympiakos ise playoff'ta ev sahibi avantajına sahip olmayı garantilemiş durumda. Normal sezonu üçüncülükten daha aşağıda bitirme ihtimalleri yok ancak bu maçtan galip ayrıldıkları takdirde CSKA Moskova da Cuma günü kaybederse ikinci olacaklar.



İki takımın ikinci haftadaki karşılaşmasında Olympiakos rakibini 90-66 mağlup etmişti. Vassilis Spanoulis 17 sayı ve 9 asistle maçın yıldızı oldu. Bu maç, Anadolu Efes'in bu sezonki en düşük ofansif performansına sahne oldu.



Bu karşılaşma ligin en skorer üçüncü takımı olan Efes (maç başına 84.4 sayı atıyor) ile en iyi savunma takımı olan Olympiakos'u (maç başına 73.6 sayı yiyor) karşı karşıya getiriyor. İki takım da Play-off öncesinde birbirlerine karşı güç denemesi yapacaklar.



Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ile TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.