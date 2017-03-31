Darüşşafaka finale kaldı!

Bamberg’i Almanya’da uzatmada deviren yeşil-siyahlıların, ilk 8’e girmesi için son maçında Kızılyıldız’ı İstanbul’da yenmesi yeterli olacak

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde Brose Bamberg'i uzatmada 99-97 mağlup ederek playoff için dev bir adım attı. Yeşilsiyahlılar normal sürenin bitimine bir dakika kala 84-79 geride olmasına rağmen 84-84 ile mücadeleyi uzattı. Nefes kesen uzatma sonunda Almanya'dan 99-97'lik zaferle dönen Daçka son hafta maçında Kızılyıldız'ı İstanbul'da yenerse adını play-off'a yazdıracak.



BAMBERG-DARÜŞŞAFAKA: 97-99

1. PERİYOT: 22-14 2. PERİYOT: 18-15 (40-29) 3. PERİYOT: 18-26 (58-55) 4. PERİYOT: 26-29 (84-84) UZATMA: 13-15

BROSE BAMBERG: Zisis 11, Causeur 15, Miller 11, Melli 12, Veremeenko 4, Staiger 2, Theis 13, Lo 13, McNeal 8, Radosevic 4, Heckmann 4

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: Wanamaker 30, Bertans, Clyburn 26, Moerman 19, Zizic 2, Wilbekin 9, Birkan Batuk, Furkan Aldemir, Anderson 3, Harangody 10