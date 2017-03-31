Galatasaray Baskonia'ya farklı yenildi

Avrupa Ligi'nde play-off şansının haftalar önce kaybeden sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla 19. yenilgisini aldı. Play-off'u garantileyen İspanyol temsilcisi Baskonia ise 17. galibiyetine ulaştı.

Maç öncesi taraftarların küfürlü tezahüratı nedeniyle başantrenör Ergin Ataman'ın beklenmedik bir şekilde sahayı terk etmesiyle şok yaşayan sarı-kırmızılı oyuncular, buna rağmen maça iyi başlayarak ilk dakika içinde Daye'nin basketiyle 4-0'lık üstünlük yakaladı. Baskonia, maçın 3. dakikasında Voigtmann ile 5-4 öne geçmesine rağmen sarı-kırmızılı ekip, Pleiss'in basketiyle 4. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 11-8. Hanga ile tekrar öne geçen konuk ekip, Diop'un basketiyle 1. periyodu 27-21 üstünlükle tamamladı.

Galatasaray Odeabank, 2. çeyrekte oyuna konsantre olmakta zorlandı. Savunmada ve hücumda etkisiz kalan rakibi karşısında Diop'un pota altı basketiyle 17. dakikada farkı 20 sayıya (53-33) çıkaran Baskonia, soyunma odasına da 60-44 önde gitti.

İkinci yarıda alan savunmasıyla rakibini durdurmaya çalışan Galatasaray Odeabank, 25. dakikada Micov'un 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya kadar (67-57) indirdi. Uzun oyuncularıyla boyalı alanı iyi kullanmaya başlayan Baskonia, Diop'un sayılarıyla 3. periyodu da 80-66 önde geçmesini bildi.

Son periyotta oyundan tamamen kopan Galatasaray Odeabank, rakibine 23 sayı farkla 103-80 mağlup oldu.

TARAFTARLARIN ERGİN ATAMAN TEPKİSİ SÜRDÜ

Karşılaşma öncesinde taraftarların kendisine yönelik kötü tezahüratları nedeniyle ilk 5 dakikayı soyunma odasında geçiren Ergin Ataman, ilk yarının bitmesinin ardından yetkililerden bu gruba müdahale edilmesi yönünde talepte bulundu.

Ataman'ı protesto eden grubun maçın ikinci yarısının büyük bölümünde küfürlü tezahürat yapmayıp, karşılaşmanın ardından aynı şekilde davranmaları dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da zaman zaman gerginlikler yaşandı.