Fenerbahçe resmen açıkladı! Gönderildi...

Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü George Dikeoulakos'ın görevine son verildiğini duyurdu:

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü George Dikeoulakos ile bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda, kendisiyle anlaşılarak sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir.

Konuyla ilgili yeni planlamamız yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

YERİNE KİM GELECEK?

Öte yandan Hürriyet'in haberine göre Dikeolakos'un yerine sarı lacivertliler, İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul'u getirecek. Yola Türk bir hocayla devam edilecek.

2015-16 sezonunda geri döndüğü Fenerbahçe ile aynı sezon Kadınlar EuroLeague'de Final Four oynayan ve Kadınlar Türkiye Kupası, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu elde etmeyi başaran George Dikeoulakos, bu sezon da sarı lacivertliler ile Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a yükselmişti